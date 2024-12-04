台南光電弊案開庭…力暘4員工否認涉案 龐雜卷證令辯方頭疼

南檢偵辦光電業者力暘集團與市府經發局共謀小二甲禁令解套方案，以規避繁瑣審查程序及減省申請開發支出費用，起訴前局長陳凱凌及力暘總裁古盛煇等15人涉貪汙等罪嫌，台南地院下午開準備庭，力暘土地規劃部丁姓女經理等4人均否認犯罪，律師甚至質疑農委會倉促修法所致。

檢方統計，陳凱凌、古盛煇等15人共同圖利五天公司違法通過設置案場，保守估算20年售電預期售電收入將達91億2601萬多元。

因檢方起訴書達600多頁，涉案人數則達15人，台南地院區分3組陸續召開準備庭，今下午則傳力暘土規部經理、專員及職員等4人。丁女、杜女、朱男及李男等4人均否認犯罪。

丁女的律師認本案因農委會「77光電事變」倉促修法，所帶來法律爭議，除違反法律保留規則外，圖利無未遂罪，檢方起訴20年預期圖利91億多元，匪夷所思。另丁女等人律師均對檢方所提非供述證據，以「詳卷」方式記載，但因卷宗數量眾多龐雜，希望檢方能提供頁碼等，確認證據範圍。

杜女、朱男及李男律師均以當事人為基層員工，並無決策權，不認識經發局等官員或開過會，對審件過程完全不知情。

檢方表示，有關非供述證據等內容，如法院認有遺漏證據等，檢方會予以增補，然而，檢方非辯護人助理，公訴檢察官和辯護人一樣，收到相同卷證，辯護人要求提供頁碼等，並無理由。