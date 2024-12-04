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男超商取貨搶網購包裹暴打店員 假釋期間犯案嘉院判5年4月

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

還在假釋期間的高姓男子，於網路購買手機，沒錢卻到嘉義市某超商取貨遭店員阻止，涉嫌暴打店員搶走包裹，案經嘉檢依強盜罪嫌起訴；嘉義地院審酌高男在假釋期間再犯強盜案，判處5年4個月。可上訴。

判決書表示，21歲高男在今年5月間於購物網站貨到付款訂購1萬餘元手機；於5月27日凌晨4點44分，高男到指定超商拿取包裹，高男明知自己缺錢買手機，涉嫌趁店員取貨、登打結帳資訊時，動手搶奪包裹。

店員見狀緊抱包裹不放雙方發生拉扯，高男涉嫌徒手毆打店員頭部及身體，強行搶走包裹；高男逃逸後，察覺包裹破損且裡面沒有手機，立即折返回超商，還在驚魂未定中的店員見狀還來不及反應，高男誤認櫃台上手機為其所訂購，迅速取走逃離現場。

警方根據超商監視器畫面鎖定嫌疑人身分，當天逮捕高男；嘉檢偵結，依強盜罪嫌起訴，因高男假釋中，檢方呈報撤銷假釋，高男入監繼續服1年8個多月刑期。

法院審酌，高男坦承不諱，卻只因缺錢購買手機而涉強盜犯行，且徒手毆打拖行拉扯店員，造成店員臉部挫傷及左側手肘挫擦傷等傷害；另在假釋付保護管束期間，未能有所警惕再犯強盜案，判處有期徒刑5年4個月。

男子還在假釋期間，涉嫌搶走超商網購物又暴打店員，嘉義地院判刑5年4月。圖／資料照片
男子還在假釋期間，涉嫌搶走超商網購物又暴打店員，嘉義地院判刑5年4月。圖／資料照片

假釋 店員 強盜

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