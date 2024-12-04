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九州博弈案林明佐涉洩密貪汙 前電視台記者捲入被控洗錢今出庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵破九州博弈集團抓到時任台中市刑大大隊長林明佐勾結洩密貪汙，依貪汙、賭博洗錢等罪嫌起訴九州總裁陳政谷、林明佐等32人；台中地院今開庭，傳訊被控擔任九州幹部的前電視台記者史鎮康等人，史案發後一度被羈押，8月23日起訴移審獲500萬元交保。

史鎮康庭後表示，全案進入司法程序會還他清白，另針對檢方起訴他涉嫌賭博、組織及洗錢等罪嫌，史全部否認，並表示沒做過的事一定否認，也感謝各界關心。

中檢偵辦九州集團管理的剛谷公司，發現其用開發的第三方支付系統OnePaid「萬付通」提供旗下博弈集團、詐欺集團用來洗錢。

檢方2023年5月起針對剛谷、葳群公司，及九州負責人陳政谷（51歲），幹部史鎮康（52歲）及徐培菁（44歲）等重要成員及據點，前後發動10波搜索65處，查扣不動產、名車、現金及存款，一共41億5304萬元。

檢方起訴指出，史鎮康綽號「康哥」，其擔任成固公司負責人，直接聽命陳政谷，也是KU、THA賭博平台在台灣、中國及越南的經銷商，史指揮、操縱13至15名員工，還能登入賭博網站，以後台管理員身分管理資金報表。

檢方查，史另以成固公司收受同為九州旗下的新鑫公司轉入4000萬元，再由自己與同夥投入資金，用以購買南屯土地蓋大樓，並由同團被告協助處理支票付款程序，為九州移轉賭博不法所得。

史鎮康落網後一度被羈押，中檢8月23日依組織、洗錢等罪嫌起訴移審後，台中地院命史500萬元交保候傳。

史鎮康。記者曾健祐／攝影
史鎮康。記者曾健祐／攝影

洗錢 貪汙 賭博

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