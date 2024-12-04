快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

聽新聞
0:00 / 0:00

退休媒體人區權會罵主委「通姦」稱事實 法官判有罪賠5萬元

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子是退休媒體人，廖在前年底社區開區權會時，在公共走道向趙姓主委罵稱「你還通姦呢」等語，趙狀告誹謗，另求償50萬元，法院審理時，廖主張言論是事實，但法官認為，該事屬私德與公共利益無關，判拘役40天可易科，民事部分，廖需賠趙5萬元，全案確定。

判決指出，廖姓男子在前年底社區召開區權會時，在社區的公共走道上，朝著趙姓主委罵稱「你還通姦呢、跟教會的通姦」等語，趙狀告誹謗，另外也提出民事求償50萬元。

廖男否認犯罪，辯稱趙男的確與前妻通姦，這是事實，教會知道趙的醜聞之後，將趙趕出教會，他沒有誹謗的犯意。

台中地院審理後認為，誹謗之事能證明為真實者不罰，涉及私德而與公共利益無關者，不在此限。私德是個人私生活領域範圍內，與人品、道德、修養等相關的價值評斷事項，是否僅涉及私德與公益無關，應就告訴人職業、身分或社會地位，依一般健全的社會觀念，就社會共同生活規範，客觀觀察是否有足以造成不利益於大眾的損害決定。

一審審酌，廖男一直主張通姦之事為真，但趙姓主委非公眾人物，也沒有從事公共事務，案發地點是區權會，當時趙是主委身分，廖男指摘的事項與當時場合無關，非屬公共政策事項或眾所周知的社會事件，趙男是否有通姦行為，屬個人素行私德，與公共利益無關，沒有適用刑法第310條第3項前段免責不罰的規定，依法判拘役40天，可易科4萬元。

全案上訴二審後，仍維持一審認定，刑事部分判決確定，另外民事部分，也認為廖男有損害趙男名譽，考量雙方社會地位、財力後，認廖需賠趙5萬元，不得上訴。

台中市廖姓男子在區權會時指控趙姓主委通姦，法院認與公益無關，認定觸法。圖／本報系資料照
台中市廖姓男子在區權會時指控趙姓主委通姦，法院認與公益無關，認定觸法。圖／本報系資料照

公共政策 前妻 醜聞

延伸閱讀

「智慧社區管理」獲住戶高分好評！管委會省心省力全靠「1款免費APP」

蕭副總統：社區據點高年級志工成台灣新力量象徵

周玉蔻因誹謗限制出境 再指黃國昌「硬上女學生」今又遭判刑3月

耶誕節揭開序幕！屏東和平教會共創70棟薑餅屋點亮城市

相關新聞

退休媒體人區權會罵主委「通姦」稱事實 法官判有罪賠5萬元

台中市廖姓男子是退休媒體人，廖在前年底社區開區權會時，在公共走道向趙姓主委罵稱「你還通姦呢」等語，趙狀告誹謗，另求償50...

男超商取貨搶網購包裹暴打店員 假釋期間犯案嘉院判5年4月

還在假釋期間的高姓男子，於網路購買手機，沒錢卻到嘉義市某超商取貨遭店員阻止，涉嫌暴打店員搶走包裹，案經嘉檢依強盜罪嫌起訴...

九州博弈案林明佐涉洩密貪汙 前電視台記者捲入被控洗錢今出庭

台中地檢署偵破九州博弈集團抓到時任台中市刑大大隊長林明佐勾結洩密貪汙，依貪汙、賭博及洗錢等罪嫌起訴九州總裁陳政谷、林明佐...

不肖攝影者自私拍鳥...強光照射干擾草鴞繁殖 6現行犯遭逮

林業及自然保育署嘉義分署偕同台南市政府農業局、保七總隊警員，掌握台南3處草鴞巢位疑遭不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，昨...

以LINE傳驗孕棒照片 女子假懷孕騙結婚聘金及金飾50萬下場曝

吳姓女子4年前與蔡姓男子交往期間，竟以LINE傳送驗孕棒照片，佯稱懷有蔡的小孩，要求他支付結婚聘金40萬元及結婚金飾10...

捲芝麻街美語母公司經營權糾紛 停職法官石育恩：低調當法務絕無不法

上櫃公司新華泰富（5481）原董事何佳洲、何彥寛，昨控訴數碼戲胞前董事郭明昌、遭停職的法官石育恩等4人涉「商業詐騙」搶經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。