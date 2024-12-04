退休媒體人區權會罵主委「通姦」稱事實 法官判有罪賠5萬元

台中市廖姓男子是退休媒體人，廖在前年底社區開區權會時，在公共走道向趙姓主委罵稱「你還通姦呢」等語，趙狀告誹謗，另求償50萬元，法院審理時，廖主張言論是事實，但法官認為，該事屬私德與公共利益無關，判拘役40天可易科，民事部分，廖需賠趙5萬元，全案確定。

判決指出，廖姓男子在前年底社區召開區權會時，在社區的公共走道上，朝著趙姓主委罵稱「你還通姦呢、跟教會的通姦」等語，趙狀告誹謗，另外也提出民事求償50萬元。

廖男否認犯罪，辯稱趙男的確與前妻通姦，這是事實，教會知道趙的醜聞之後，將趙趕出教會，他沒有誹謗的犯意。

台中地院審理後認為，誹謗之事能證明為真實者不罰，涉及私德而與公共利益無關者，不在此限。私德是個人私生活領域範圍內，與人品、道德、修養等相關的價值評斷事項，是否僅涉及私德與公益無關，應就告訴人職業、身分或社會地位，依一般健全的社會觀念，就社會共同生活規範，客觀觀察是否有足以造成不利益於大眾的損害決定。

一審審酌，廖男一直主張通姦之事為真，但趙姓主委非公眾人物，也沒有從事公共事務，案發地點是區權會，當時趙是主委身分，廖男指摘的事項與當時場合無關，非屬公共政策事項或眾所周知的社會事件，趙男是否有通姦行為，屬個人素行私德，與公共利益無關，沒有適用刑法第310條第3項前段免責不罰的規定，依法判拘役40天，可易科4萬元。