投資公司失利 男扮外送員砍傷負責人判賠6264萬

高雄夏姓男子投資陳姓男子經營公司失利，心懷不滿，便上網購買外送員制服，在找到陳男後持刀砍斷左腳。高雄地院一審重判夏男8年2月，民事部分判賠6264多萬元，可上訴。

高雄地方法院民事法庭審理時，夏男雖辯稱沒辦法賠償那麼多錢等語，但法官認為有沒有能力償還是履行能力問題，並不影響應負賠償責任，據此不採信其說詞。並判應賠償醫療費、喪失勞動能力、醫療護具、看護費、非財產上損害等，共新台幣6264多萬元。

判決指出，夏男民國109年至110年因看好陳男經營的公司獲利，便陸續出資400萬元投資，不料公司經營狀況不如預期，夏男未拿到應有獲利心生不滿，111年11月28日上午便穿上網購的外送員制服，並帶著西瓜刀和槍彈騎車出門尋人。

夏男行經一間肉粽店時發現陳男剛好入內用餐，隨即持刀上前朝左腿後側、右腿前側揮砍，陳男突然被砍跌坐暈倒在地，夏男犯案後則馬上離去。陳男經送醫治療仍因傷及神經、動靜脈、肌肉及骨折，致左下肢機能嚴重受損。警方獲報後循線將夏男逮捕到案，並依殺人未遂等罪送辦。

高雄地方法院審理後，認定陳男被砍後左下肢已達機能嚴重減損重傷害，右肢也無知覺，外出須用輪椅，且大小便失禁，生活無法自理，領有中度身心殘障手冊。夏男雖坦承犯行卻未與陳男和解，且開庭時受害人明確表達非常害怕、深感恐怖，要求先離庭等語，檢察官和陳男也均要求從重量刑。

一審法官審結，依槍砲、重傷害等罪判夏男有期徒刑8年2個月徒刑，全案仍可上訴。