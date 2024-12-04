聽新聞
0:00 / 0:00
不肖攝影者自私拍鳥...強光照射干擾草鴞繁殖 6現行犯遭逮
林業及自然保育署嘉義分署偕同台南市政府農業局、保七總隊警員，掌握台南3處草鴞巢位疑遭不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。
林業保育署嘉義分署表示，冬季是草鴞繁殖高峰期，以往時有收到通報有民眾為拍攝草鴞繁殖育雛珍貴畫面，夜間在草鴞巢區以強光照射干擾行為。
嘉義分署掌握上情，昨晚會同保安警察第七總隊第七大隊、台南市政府農業局等，在歸仁沙崙農場首度執行夜間騷擾草鴞行為聯合查緝，當場逮到5名誘拍人士、1位把風人員。
據悉，依據野生動物保育法第16條規定，保育類野生動物不得騷擾、虐待，如有違反者可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰金，6人均已遭送辦。
嘉義分署說明，瀕臨絕種保育類草鴞在台灣的數量，估計僅約500隻左右，是台灣12種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，農牧地、廢耕地、牧草地及演替頻繁河川地都是草鴞重要的棲地。
該5隻草鴞雛鳥已送往南投集集生物多樣性研究所野生動物急救站照護，未來也將持續不定期辦理聯合查緝，以保育瀕臨絕種保育類草鴞的繁殖，呼籲民眾不得以不適當方式拍攝、騷擾野生動物，以保障野生動物生存福祉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言