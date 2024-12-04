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不肖攝影者自私拍鳥...強光照射干擾草鴞繁殖 6現行犯遭逮

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

林業及自然保育署嘉義分署偕同台南市政府農業局、保七總隊警員，掌握台南3處草鴞巢位疑遭不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。

林業保育署嘉義分署表示，冬季是草鴞繁殖高峰期，以往時有收到通報有民眾為拍攝草鴞繁殖育雛珍貴畫面，夜間在草鴞巢區以強光照射干擾行為。

嘉義分署掌握上情，昨晚會同保安警察第七總隊第七大隊、台南市政府農業局等，在歸仁沙崙農場首度執行夜間騷擾草鴞行為聯合查緝，當場逮到5名誘拍人士、1位把風人員。

據悉，依據野生動物保育法第16條規定，保育類野生動物不得騷擾、虐待，如有違反者可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰金，6人均已遭送辦。

嘉義分署說明，瀕臨絕種保育類草鴞在台灣的數量，估計僅約500隻左右，是台灣12種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，農牧地、廢耕地、牧草地及演替頻繁河川地都是草鴞重要的棲地。

該5隻草鴞雛鳥已送往南投集集生物多樣性研究所野生動物急救站照護，未來也將持續不定期辦理聯合查緝，以保育瀕臨絕種保育類草鴞的繁殖，呼籲民眾不得以不適當方式拍攝、騷擾野生動物，以保障野生動物生存福祉。

不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，林業保育署嘉義分署等昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。圖／林業保育署嘉義分署提供
不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，林業保育署嘉義分署等昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。圖／林業保育署嘉義分署提供
不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，林業保育署嘉義分署等昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。圖／林業保育署嘉義分署提供
不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，林業保育署嘉義分署等昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。圖／林業保育署嘉義分署提供
不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，林業保育署嘉義分署等昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。圖／林業保育署嘉義分署提供
不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，林業保育署嘉義分署等昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。圖／林業保育署嘉義分署提供
不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，林業保育署嘉義分署等昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。圖／林業保育署嘉義分署提供
不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，林業保育署嘉義分署等昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。圖／林業保育署嘉義分署提供

保育類野生動物 台南 嘉義

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