不肖攝影者自私拍鳥...強光照射干擾草鴞繁殖 6現行犯遭逮

林業及自然保育署嘉義分署偕同台南市政府農業局、保七總隊警員，掌握台南3處草鴞巢位疑遭不肖攝影者以強光照射干擾草鴞育雛，昨晚聯手逮捕6人，依違反野生動物保育法送辦。

林業保育署嘉義分署表示，冬季是草鴞繁殖高峰期，以往時有收到通報有民眾為拍攝草鴞繁殖育雛珍貴畫面，夜間在草鴞巢區以強光照射干擾行為。

嘉義分署掌握上情，昨晚會同保安警察第七總隊第七大隊、台南市政府農業局等，在歸仁沙崙農場首度執行夜間騷擾草鴞行為聯合查緝，當場逮到5名誘拍人士、1位把風人員。

據悉，依據野生動物保育法第16條規定，保育類野生動物不得騷擾、虐待，如有違反者可處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣6萬元以上、30萬元以下罰金，6人均已遭送辦。

嘉義分署說明，瀕臨絕種保育類草鴞在台灣的數量，估計僅約500隻左右，是台灣12種貓頭鷹中唯一在草生地棲息繁殖的留鳥，農牧地、廢耕地、牧草地及演替頻繁河川地都是草鴞重要的棲地。