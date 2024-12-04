以LINE傳驗孕棒照片 女子假懷孕騙結婚聘金及金飾50萬下場曝

吳姓女子4年前與蔡姓男子交往期間，竟以LINE傳送驗孕棒照片，佯稱懷有蔡的小孩，要求他支付結婚聘金40萬元及結婚金飾10萬元，蔡不疑有他陸續以1萬至20萬不等金額湊足50萬元匯款給吳女，東窗事發後而挨告，法官認她犯詐欺取財罪處10月，可上訴。

吳女辯稱，當時真的有懷蔡的孩子，跟男方商量後要墮胎，但因為這樣她沒辦法上班，所以她跟男方要求補償。她表示，沒有去診所動流產手術，而是吃同事給的墮胎藥。

蔡表示，他與女方曾經交往，當時女方以LINE傳送訊息表示已經懷孕，並傳驗孕棒照片給他，還有傳送她們家族對話內容擷圖，提到他要付多少聘金和金飾給她。他說，因為女方懷孕，他想說要負責娶她，就給她聘金40萬元及10萬元購買金飾的費用。

他表示，假設女方沒有懷孕，不會跟她結婚，也不會給她50萬元；後來女方說她藥吃太多，怕胎兒受到影響，所以去婦幼診所拿小孩。他說，他從別人口中得知女方曾有騙男人的行為，他開始懷疑女方不是真的懷孕，因為他從頭到尾只有看過驗孕棒照片。

然而，檢方調查，吳女於2020年間並無至婦產科就醫紀錄以及其個人就醫紀錄佐證，足見她向蔡稱自己懷孕，去婦幼診所墮胎說詞，顯為虛構。