涉嫌借牌投標公家標案 宜蘭市代會主席羈押禁見

宜蘭市代會主席林智勇涉嫌借牌投標宜蘭市公所相關標案，涉犯貪污治罪條例，檢調昨天發動搜索偵辦後，宜蘭地方法院今天裁定林智勇共5人羈押禁見。

林智勇之前涉公務車追撞他的私人車，假車禍詐保未遂，一審判刑4年半。二審之後認為確實詐保未遂，以貪污論罪，判刑4年半。可上訴。

據了解，林智勇為某家企業負責人，涉嫌在宜蘭市公所的河濱公園採購等案中，違反公職人員利益衝突迴避法、政府採購法的借牌投標罪嫌，企圖獲不法利益。

檢方也認為，林智勇於111年11月26日所舉行的宜蘭市民代表選舉中為求勝選，與樁腳涉嫌行賄選民。

檢方昨天指揮法務部廉政署等單位，前往林智勇住處與宜蘭市代表會等處搜索，並通知被告及證人共16人到案訊問，釐清案情。

檢方指出，林智勇、市公所辦理標案的黃姓職員、前市公所主秘楊姓男子、陳姓與王姓廠商共5人，犯罪嫌疑重大，且有串供、逃亡之虞，經向法院聲請羈押禁見後獲准。