草屯鎮長春節前補選 檢方指賄選易結合年節贈禮

草屯鎮長補選明年1月18日登場，由於在農曆春節前夕，南投地檢署表示，賄選極易結合年節活動贊助及禮品饋贈，鼓勵民眾踴躍檢舉妨害選舉情事，檢舉獎金最高新台幣200萬元。

草屯鎮長簡景賢11月18日驟逝，南投縣選舉委員會定於民國114年1月18日舉行補選投票，國民黨徵召南投縣議員簡賜勝、民進黨徵召縣議員蔡銘軒參選；南投地方檢察署針對這場補選於昨天下午召開選舉查察會議，確認查賄、制暴工作重點，也加強各機關橫向聯繫。

南投地檢署檢察長黃元冠今天透過新聞稿表示，鑑於草屯鎮基層選舉曾查獲賄選，且這次選舉適逢歲末年終及農曆春節前夕，賄選極易結合年節活動贊助及禮品饋贈形式進行，相關情資務必需要深入掌握、仔細釐清，他將親自帶領團隊全力查賄制暴、查辦假訊息。

台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村出席指出，要有強力執法決心和態度，使有意買票者不敢買票、敢買票就全力從速嚴查；也提醒所有檢、警、調人員務必客觀中立、嚴防選舉暴力，若有網路假訊息、深偽及不實文宣務必即時反應，確保選舉公平。