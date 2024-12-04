嘉義分署法拍成交雲林莿桐鄉4筆土地 國庫進帳706萬

行政執行署嘉義分署舉辦年終聯合法拍會，雲林地區不動產共有4筆土地順利定，地點都位於莿桐鄉，其中3筆合併拍賣持分土地以138萬2800元拍定，另一筆土地以568萬1100元賣出，為國庫進帳706萬餘元。

嘉義分署表示，這次拍賣雲林地區不動產，受人矚目的焦點是位於莿桐鄉樹子腳段604─14地號土地，該筆土地地形方正，面積390平方公尺（約118坪），土地上雖然雜草雜木叢生，但土地使用分區為都市計畫內之住宅區且拍定後點交，值此各地房地產價格節節攀升之際，吸引市場關注。

日前經分署製作拍賣海報公告後，吸引多組民眾到場投標，最後黃姓投標人以568萬餘元拍定，高出底價37萬元，低於該區目前不動產交易實價登錄價格。因此，以此投標價格買到本件住宅區土地可謂物超所值，買到賺到，自用或投資皆宜。

另一件3筆合併拍賣持分土地，係因林姓義務人經營工程行欠繳營業稅等38萬餘元，查封拍賣繼承祖產共有土地持分，最後由家族叔叔出面買下。