前議員變車手...流連歡場負債累累 四處借錢還住議會會館躲債

彰化縣前議員洪柏葳涉嫌擔任詐團面交車手被逮，台北地檢署訊後向法院聲押獲准，他昔日議員同事說，洪柏葳喜歡泡聲色場所，欠債累累，薪水也被扣，怕被債主催討，長期住在議會會館裡，到議會簽到只是為領出席費，隨即一溜煙就離去。

無黨籍的洪柏葳，父親是曾任彰化市民代表洪鎮雄，後來，他也選上兩屆市民代表，因彰化地方大老欠他父親人情，即支持他參選2018年縣議員選舉，以6518票高票當選，2022年競選連任時，因為任內有桃色糾紛，及因欠債無力支應選舉開支，加上原有資源不再支持，只得到1616票落選。

洪柏葳昔日議員同事說，洪柏葳剛選上議員初期還好，隨後大為走樣，尤其喜歡流連聲色場所，並與兩名歡場女子來往，被妻子告上法院，他也因此積欠大筆債務，四處借錢，東牆補西牆，難以補這大洞，他的議員部分薪資就被先扣來還債。

洪柏葳由於欠了一屁股債，家人不見諒，甚至隨時有債主守在家門前，不敢回家，在議員任內就住在議會會館裡，免費棲身，更利用午夜進住，避免債主騷擾。

洪柏葳的薪資被扣，只能領完整的出席費，因此，議會開會幾乎都會「出席」，但簽到後，就離開議會，在議會也幾乎不發言，以免議會直播曝光，被債主找上門。

洪柏葳擔任議員時，甚少與議員同事有交集，議員甚至避之唯恐不及，擔心他開口借錢。有一名昔日議員同事說，洪柏葳曾在開會時，拉著議員同事衣襟，「有沒有5萬借一下，不然3萬、1萬…」，最後這名議員被煩到，請來議會重量級議員出面，告誡一頓。

2021年時，他為還債務，還誆騙溫姓友人投資當鋪，將其30萬投資款私自挪用至選戰資金不歸還，遭溫男提告詐欺，被彰化地院判刑。