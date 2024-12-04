聽新聞
0:00 / 0:00
鋼材吊運未設置安全設備摔死工人 金屬公司老闆遭訴
桃園平鎮某金屬公司蘇姓老闆，去年11月間承包蔡姓民眾的鐵皮屋修繕工程，並將其中鋼材吊運轉包給另一工程行承攬。不料同年月22日上午，工程行許姓起重機駕駛吊掛鋼梁時，現場陳姓工人遭滑落的鋼承板擊中，又未使用相關安全設備，而自11公尺高墜落地面慘死。新北地檢署依過失致死及違反職業安全衛生法將蘇男及公司起訴。
檢方調查，去年11月22日11時許，死者配合許男作業時，因陳男將吊掛用具卸離鋼承板時，未將鋼承板放穩，以致鋼承板滑落並撞擊陳男，陳男因未配戴安全帽、懸掛於錨定物上的安全繩，現場也未設置安全網，以致陳男從11.3公尺的高處墜落，頭部直接著地，造成顱內出血及顱骨、顱底骨折，經送醫仍因低血容合併神經性休克死亡。
事發後，死者哥哥趕往現場查看，當場發現現場完全沒有使用任何安全設施。在場其他工人也證稱，死者配戴的安全繩未使用掛勾，或僅穿戴安全鉤卻未使用等。新北勢勞檢處重大職災報告也指出，事發主因為死者未確實使用安全帽、帶，家屬因此認為金屬公司未確實監督而提告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言