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鋼材吊運未設置安全設備摔死工人 金屬公司老闆遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

桃園平鎮某金屬公司蘇姓老闆，去年11月間承包蔡姓民眾的鐵皮屋修繕工程，並將其中鋼材吊運轉包給另一工程行承攬。不料同年月22日上午，工程行許姓起重機駕駛吊掛鋼梁時，現場陳姓工人遭滑落的鋼承板擊中，又未使用相關安全設備，而自11公尺高墜落地面慘死。新北地檢署依過失致死及違反職業安全衛生法將蘇男及公司起訴。

檢方調查，去年11月22日11時許，死者配合許男作業時，因陳男將吊掛用具卸離鋼承板時，未將鋼承板放穩，以致鋼承板滑落並撞擊陳男，陳男因未配戴安全帽、懸掛於錨定物上的安全繩，現場也未設置安全網，以致陳男從11.3公尺的高處墜落，頭部直接著地，造成顱內出血及顱骨、顱底骨折，經送醫仍因低血容合併神經性休克死亡。

事發後，死者哥哥趕往現場查看，當場發現現場完全沒有使用任何安全設施。在場其他工人也證稱，死者配戴的安全繩未使用掛勾，或僅穿戴安全鉤卻未使用等。新北勢勞檢處重大職災報告也指出，事發主因為死者未確實使用安全帽、帶，家屬因此認為金屬公司未確實監督而提告。

桃園平鎮某金屬公司蘇姓老闆承包民眾鐵皮屋修繕工程，吊掛鋼梁時因現場陳姓工人未使用安全設備遭滑落鋼承板擊中，墜落地面慘死，新北地檢署依過失致死及違反職業安全衛生法將蘇男及公司起訴。圖／示意圖，非當事人，翻攝自社會事新聞影音
桃園平鎮某金屬公司蘇姓老闆承包民眾鐵皮屋修繕工程，吊掛鋼梁時因現場陳姓工人未使用安全設備遭滑落鋼承板擊中，墜落地面慘死，新北地檢署依過失致死及違反職業安全衛生法將蘇男及公司起訴。圖／示意圖，非當事人，翻攝自社會事新聞影音

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