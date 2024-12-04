鋼材吊運未設置安全設備摔死工人 金屬公司老闆遭訴

桃園平鎮某金屬公司蘇姓老闆，去年11月間承包蔡姓民眾的鐵皮屋修繕工程，並將其中鋼材吊運轉包給另一工程行承攬。不料同年月22日上午，工程行許姓起重機駕駛吊掛鋼梁時，現場陳姓工人遭滑落的鋼承板擊中，又未使用相關安全設備，而自11公尺高墜落地面慘死。新北地檢署依過失致死及違反職業安全衛生法將蘇男及公司起訴。

檢方調查，去年11月22日11時許，死者配合許男作業時，因陳男將吊掛用具卸離鋼承板時，未將鋼承板放穩，以致鋼承板滑落並撞擊陳男，陳男因未配戴安全帽、懸掛於錨定物上的安全繩，現場也未設置安全網，以致陳男從11.3公尺的高處墜落，頭部直接著地，造成顱內出血及顱骨、顱底骨折，經送醫仍因低血容合併神經性休克死亡。