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檢廉跨島搜索澎湖望安鄉公所約談27人 鄉長涉收賄遭聲押

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

澎湖縣望安鄉長許賢德涉嫌收賄，澎湖地檢署指揮廉政署南部地區調查組長期蒐證後，昨天兵分多路前往許賢德在望安鄉公所的辦公室等17處執行搜索，約談許賢德及公所總務、採購承辦人員等27人，許賢德今天清晨被檢察官向法院聲請羈押禁見，另有許姓等6人分別以3萬元至5萬元交保候傳。

澎湖地檢署表示，廉政署南部地區調查組在澎湖地檢署檢察官林季瑩指揮下，偵辦望安鄉長許賢德涉嫌收賄等案，經長期蒐證後，昨天持澎湖地方法院法官核發的搜索票，與保安警察第五總隊一起跨海到澎湖望安鄉，搜索包括鄉公所、將軍嶼、花嶼等處所，查扣採購等各種資料，並約談鄉長許賢德、清潔隊、公所總務、財會及採購承辦人員等27人。

據了解，廉政官到花嶼村是為了追查端午節肉棕的價格是否浮報，因為當地人受公所委託包粽子，1顆代價是25元，但公所承辦人員核銷1顆50元，廉政官也懷疑望安清潔隊新進隊員聘用有問題，因此到將軍嶼搜索相關事證，同時對相關承辦人員調查。

澎湖地檢署表示，許賢德犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪，有羈押之必要；另有其他許姓被告等6人，則分別命具保3至5萬元不等，其餘被告及證人均予請回。

澎湖縣望安鄉長許賢德（左）涉嫌收賄，今天清晨被檢察官向法院聲請羈押禁見。圖／翻攝自許賢德臉書
澎湖縣望安鄉長許賢德（左）涉嫌收賄，今天清晨被檢察官向法院聲請羈押禁見。圖／翻攝自許賢德臉書

廉政署 澎湖縣 鄉長

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