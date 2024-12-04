物料擋視線！台中堆高機司機撞死清潔婦 雇主員工緩刑

台中市吳姓男子去年7月間，駕駛堆高機在飼料廠作業時，因物料擋住視線，加上無其他管制人員，吳撞上打掃的陳姓婦人，陳婦送醫不治，吳及吳姓雇主都被依過失致死罪送辦，一審認二人知彌補過錯，分判6月、5月徒刑，緩刑2年，二審近日審結，雖二人因賠償金額未與家屬和解，但認二人知彌補過錯，維持原判，駁回上訴。

判決指出，吳姓雇主（60歲）去年承包大肚區一間飼料廠區的裝卸原料業務，由吳姓員工（29歲）擔任堆高機司機，吳姓員工去年7月11日上午作業時，疑因堆高機擺放物料擋住視線，沒有注意到當時在作業區打掃的陳姓婦人從車前走過，堆高機從後方撞上陳婦，陳婦受有多處骨折、血胸等傷勢，送醫不治。

台中市勞動檢查處調查，雇主明知該處有撞擊工作者之虞，應置管制引導人員，但卻沒有依規定設置，有過失責任；警方將吳姓雇主、吳姓司機依過失致死罪送辦。

一審審理時，吳男等二人都坦認涉案，不過因家屬要求3000萬元的賠償金，而未與家屬達成和解，不過吳等人在案發後，都有到死者靈堂上香，也以1.1萬元的奠儀致哀，另外還提供2萬元慰問金，以及申請保險賠償300萬元，都已給死者家屬。

一審審酌，吳等二人雖讓死者與家屬的天倫夢碎，不過二人尚之彌補過錯，犯後態度可取，二人也無刑案前科，若二人入監服刑的話，難以期待，二人有能力履行民事損害賠償義務，因此依過失致死罪，分判吳姓司機6月、吳姓雇主5月徒刑，都可易科、緩刑2年，司機在判決確定後，需向家屬支付30萬元，雇主需向家屬賠償18萬元。