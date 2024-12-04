假車禍涉貪後...宜蘭市代表會主席林智勇再借牌投標 今羈押禁見

宜蘭市民代表會主席林智勇涉嫌掛牌投標宜蘭市公所標案，涉犯貪汙治罪條例圖利等罪，檢調昨搜索市代會，今天檢方聲押林智勇等5人，地院今天上午裁定收押禁見。林智勇此前涉犯製造假車禍貪汙，二審遭判有期徒刑4年6月，還在上訴三審，就爆出本案再被收押。

據了解，林智勇2021年到2023年間涉嫌以實際掌控的公司一鳴企業社，投標市公所的宜蘭河濱公園採購案，決標金額每年900萬元至1000萬元，也和王姓業者借牌投標，違反利益衝突迴避原則；此外時任公所主秘楊秀川負責主持招標，涉嫌明知圖利卻不揭露，也犯圖利罪。

檢調昨上午11時搜索市代會辦公室，帶回16人，包含林智勇、現任衛福部組長楊秀川等；今天凌晨檢方依涉犯貪汙治罪條例圖利罪，聲押林智勇、楊秀川、市代會秘書黃仁甲、王姓借牌業者、一鳴企業社掛名負責人陳姓男子，地院今上午9時半裁定准押。

另外，林智勇也涉嫌借牌投標市公所的清潔車租用採購案，以及2022年間市民代表選舉賄選，檢方持續偵辦中。