中風入住護理之家1個月...陰莖全切除 院長判半年、照服員無罪

高雄洪姓男子中風入住護理之家，蕭姓院長擔心洪男會隨地小便，指示護理師及照服員幫洪男插導尿管，結果卻害洪男尿道發炎化膿，因嚴重感染被迫切除陰莖。一審蕭被判刑8月，張簡姓照服員6月，高雄高分院今改判蕭6月徒刑，得易科罰金，張簡姓照服員則無罪。

獨居的洪男2017年1月因中風無法料理生活，經胞弟同意後，同年1月入住高雄三民區的某護理之家。因洪會解開尿布，蕭姓院長聽到護理師、照服員反映，隨即指示院內人員幫洪男插導尿管。

洪男因尿道感染，插完尿管後陰莖發炎、化膿，蕭姓院長接到院內人員訊息，卻僅用LINE下指令，多次「空中」遙控張簡姓照服員為洪男擦藥、擠膿。

直到同年3月1日，洪男病情加劇，蕭男才指示院內人員將洪送往高醫治療，洪到院時，陰莖已經呈現黑色，診斷為感染佛尼爾氏壞疽，緊急清創後因全部壞死，最後只能切除。

洪男入住1個月，就因尿道感染被迫切除陰莖，他不滿護理之家做法，氣得對蕭姓院長、張簡姓照服員提告過失重傷害、醫師法，檢方偵結後，依法將兩人起訴。

高雄地院審理時，張簡姓照服員稱他都是聽從蕭院長指示，並沒有違法，蕭男則稱他本來就是醫師，並無非法執行醫療業務。

一審法官認為，蕭男在不符合導尿管置入術適應症情況下，為圖照護方便，指示同仁插尿管，已非照護或醫療上必要行為，何況洪有高血壓、糖尿病史，本就應盡量減少尿管插置。依違反醫師法判蕭男8月徒刑；張簡姓照服員則處6月徒刑，得易科罰金。

兩人不服上訴，高雄高分院今宣判，合議庭依據高雄市衛生局回函，認為插尿管屬醫療輔助行為，因其危險性較低，不屬醫師法規定的醫療核心行為，因此可由醫事人員依醫囑或醫師指示執行。