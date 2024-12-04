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影／宥勝強制猥褻高院言詞辯論終結 若未獲緩刑得入獄
藝人宥勝被控8年前跨坐、強吻女助理，一審被依強制猥褻罪判處8月徒刑，案經上訴，台灣高等法院今言詞辯論終結，相較上次準備程序庭結束後宥勝對外道歉，今只對記者說「小心、小心」，隨即快步上接應的轎車離去。
宥勝（原名王宥勝，42歲）在9月24日高院首次開庭時說，對於過去犯的錯誤，「很後悔、非常愧疚」，想向受傷的女性表達最深切的歉意。他說「會努力地、深切地去悔改、去反省」，希望爭取改過自新的機會。高院今年行審理程序，調查犯罪事實與量刑辯論，告訴代理人也未受訪。
檢方指控，2016年底某日，宥勝結束工作，提議送女助理返回對方新北市新店區的住處，女助理同意，於是駕駛宥勝的車子返家，兩人抵達後，宥勝藉口要借廁所進入女助理的屋內。
宥勝上完廁所後未立即離開，突然以面對面姿勢坐在女助理的大腿上，以手控制女助理的雙手，解開女助理的內衣，舔耳後再摸胸猥褻。女助理不從而抵抗，宥勝才停手。
今天庭期從早上9點30分開始，表定庭期僅「10分鐘」，但至10點15分才庭訊結束，法官依程序詢問宥勝的家庭、經濟狀況，並定宣判期日。宥勝步出法庭時未說明是否達成和解、獲得原諒，若二審原持一審判決、未予以緩刑，宥勝得入獄服刑。
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