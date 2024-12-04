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謝宜容涉挪用公款買伴手禮涉貪 移轉管轄至新北檢
勞動部前部長許銘春、北分署前分署長謝宜容被告發涉貪汙罪，台北地檢署將謝宜容部分函請台灣高等檢察署審核移轉管轄至新北檢，許銘春被控2022年挪用「就業安定基金」舉辦演唱會則由北檢調查中，高檢署今指出已核准移轉新北檢偵辦。
勞發署北分署吳姓公務員死亡案，時任分署長謝宜容被控長期對下屬職場霸凌，引發社會強烈譴責，日前謝宜容神隱多日透過長達6分50秒的影片二度鞠躬道歉。
台北市議員鍾小平日前到北檢告發謝宜容涉過失致死罪，又告發許銘春、謝宜容涉及貪汙；謝宜容涉挪用北分署183萬餘元採購禮品贈送親友，北檢立即分案調查，許銘春與謝宜容皆為被告。
北檢昨指出，謝宜容被控挪用資金購買伴手禮，犯罪行為在新北市新莊區的北分署，與新北檢協調後，陳報高檢署審核移轉新北檢；高檢署今指出，此案經承辦檢察官盡速審核，已核准移轉新北檢偵辦。
北檢偵辦許銘春部分，許被控於2022年9月3日舉辦「敬！前進的光 性別工作平等法二十週年音樂會」，涉豪擲就業安定基金3百多萬元辦演唱會，結果自己粉墨登場上台唱歌，形同用公帑辦個人演唱會，引發外界熱議。對此，許銘春辦公室日前回應，許部長舉辦個人演唱會並非事實，整場音樂會2個半小時，她演唱10分鐘，有直播可供參考；其餘部分可受司法檢驗，配合檢方調查。
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