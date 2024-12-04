謝宜容涉挪用公款買伴手禮涉貪 移轉管轄至新北檢

勞動部前部長許銘春、北分署前分署長謝宜容被告發涉貪汙罪，台北地檢署將謝宜容部分函請台灣高等檢察署審核移轉管轄至新北檢，許銘春被控2022年挪用「就業安定基金」舉辦演唱會則由北檢調查中，高檢署今指出已核准移轉新北檢偵辦。

勞發署北分署吳姓公務員死亡案，時任分署長謝宜容被控長期對下屬職場霸凌，引發社會強烈譴責，日前謝宜容神隱多日透過長達6分50秒的影片二度鞠躬道歉。

台北市議員鍾小平日前到北檢告發謝宜容涉過失致死罪，又告發許銘春、謝宜容涉及貪汙；謝宜容涉挪用北分署183萬餘元採購禮品贈送親友，北檢立即分案調查，許銘春與謝宜容皆為被告。

北檢昨指出，謝宜容被控挪用資金購買伴手禮，犯罪行為在新北市新莊區的北分署，與新北檢協調後，陳報高檢署審核移轉新北檢；高檢署今指出，此案經承辦檢察官盡速審核，已核准移轉新北檢偵辦。