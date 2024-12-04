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8次拿千元鈔「買29元打火機」藉端滋擾 店家報警結果出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陳姓男子在台北市萬華區「朝代五金」百貨購買價格低廉小物，於極短暫時間內9次拿出千元鈔要求找零，店家報警，陳依社會秩序維護法移送法辦，台北地院審查，認定陳藉端滋擾公司行號，裁定罰他3000元。

萬華分局移送指出，陳姓男子今年8月22日5時40分許，在「朝代五金百貨」購物，他在數分鐘內多次以1000元鈔票購買價格只有幾十元小額商品。

之後，店家以無法找零錢為由，拒絕陳以這種方式購買東西，不過，陳還是執意以大面額的鈔票購買小額商品且與店家再三爭執，警方獲報處理認為，陳藉事端滋擾朝代五金百貨，依社維法將陳移送法辦。

法院調查，陳在警詢時供稱「我當下不記得」，不過，依據店家現場監視器錄影畫面，陳姓男子8月22日5時33分47秒至40分47秒的短短7分鐘內，用千元鈔票購買「29元」的打火機達8次之多，其間，店家表示零錢用罄無法找零，陳還是與店家爭執。

依監視錄影畫面，隨後，在不到3分鐘的5時43分42秒，陳再以大面額鈔票繼續購買髮夾等小額物品，店家不堪其擾才報警。

法官審查認為，陳姓男子假藉事端擴大發揮，踰越一般社會大眾所容許的合理範圍，以遂行妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的，行為確實已違法，審酌陳的違犯情節、年齡智識等，裁定陳罰款3000元。可抗告。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

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