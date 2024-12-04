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台中男「12度」酒駕 鐵椅猛砸員警、失控扯髮...下場判1年10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中何姓工人第12度酒駕，呼氣酒測值高達每公升1.21毫克，他不滿被逮竟在分局內拿鐵椅猛砸警員又扯髮攻擊，他坦承無法避免工地喝酒文化，但否認自己有酒癮，法院以他有多項類似前科，也非首次襲警，但考量無禁戒必要，依公共危險、傷害罪判他1年10月，可上訴。

檢警調查，何男今年9月8日晚上6點多在中區路邊攤喝啤酒，7點就騎微型電動二輪車上路，8點多因行車不穩被派平分局警員攔查測得呼氣值高達每公升1.21毫克，依公共危險現行犯將他帶回分局偵查隊詢問。

未料何男不配合，趁著洪姓警員與同事在替他製作指紋卡時，竟拿起詢問室內的鐵製折疊椅砸向洪，又在洪與其他警員合力壓制過程中，猛抓洪的頭髮，釀洪員頭部、肢體都受傷，再被依妨害公務罪嫌逮捕。

台中地院審理時，何男均坦承不諱，有酒測、太平分局內監視器畫面及洪員驗傷報告等可佐；法院也認為，何當時騎微型電動二輪車是電力為主，最大行駛速率每小時25公里以下，自屬動力交通工具一種，構成公共危險。

法院也查，何男過去有多項公共危險、妨害公務前科，各被判1年以上並入獄執行，且2018年被南投地院判1年2月案件，也是酒後攻擊到場警員，與這次行樣態幾乎相同，加上最近1次執行完畢才6個多月卻再犯，構成累犯予以加重其刑，依酒駕、傷害判他1年4月、6月。

另檢方主張，何這次第12度酒駕，有酗酒成癮再犯之虞，請法院審酌有無特別預防禁戒處分必要。法院查，何自稱無酒癮，但工地文化沒辦法，驗收完都要請工頭、監工吃飯喝酒，除非他離開這行業，否則無法避免工地喝酒文化，可見何非難以克制，認無宣告禁戒必要。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

妨害公務 酒駕 電動

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