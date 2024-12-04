台灣易受駭客攻擊 調局與期貨公會簽屬資安聯防備忘錄

台灣是易受境外網路攻擊、全球資安攻防之一級戰區，金融機構更是駭客鎖定重要目標，且駭客攻擊模式愈趨系統及組織化，調查局近年偵辦眾多類型電腦犯罪及網路駭侵案件，發現駭客集團有鎖定金融業者等高價值目標發動社交工程郵件、撞庫攻擊及阻斷服務等網路攻擊趨勢；為強化金融機構資安防護，調查局長陳白立昨與期貨業商業同業公會簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」。

詐騙集團為伺機騙取人民財產，除假冒金融服務業者名義寄送釣魚簡訊或電子郵件予一般民眾外，近來以金融機構首長肖像及名義於社群媒體創設偽冒帳號等詐騙事件更時有所聞。

調查局指出，為積極預防魚叉式網路釣魚、網路駭侵事件及偽冒詐騙案件發生，提升聯防單位應變速度並降低事件損害，有賴相關單位及時橫向通報與提供資料，並於資安事件發生後透過公私部門合作調查，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客及詐騙集團。

陳白立強調，簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，是持續建構我國資安聯防機制及提升防護能力，亦是落實我國「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」目標，各期貨業者掌握國內各產業客戶及重要人士之資料量龐大，故資訊系統穩定及資訊安全要求重要性不言而喻。

為協助我國金融機構有效因應資安風險，調查局未來與期貨公會將依合作備忘錄，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，暢通雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及持續維運之成效。