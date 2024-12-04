快訊

瓶蓋太緊打不開怎麼辦？日警教學「最終手段」一根湯匙就能解決

陸生團稱「中國台北」慘了 陸委會：將做行政處分

打詐儀表板上線！全台天天「被騙破億元」 遭詐損前5名縣市是它們

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣易受駭客攻擊 調局與期貨公會簽屬資安聯防備忘錄

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣是易受境外網路攻擊、全球資安攻防之一級戰區，金融機構更是駭客鎖定重要目標，且駭客攻擊模式愈趨系統及組織化，調查局近年偵辦眾多類型電腦犯罪及網路駭侵案件，發現駭客集團有鎖定金融業者等高價值目標發動社交工程郵件、撞庫攻擊及阻斷服務等網路攻擊趨勢；為強化金融機構資安防護，調查局長陳白立昨與期貨業商業同業公會簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」。

詐騙集團為伺機騙取人民財產，除假冒金融服務業者名義寄送釣魚簡訊或電子郵件予一般民眾外，近來以金融機構首長肖像及名義於社群媒體創設偽冒帳號等詐騙事件更時有所聞。

調查局指出，為積極預防魚叉式網路釣魚、網路駭侵事件及偽冒詐騙案件發生，提升聯防單位應變速度並降低事件損害，有賴相關單位及時橫向通報與提供資料，並於資安事件發生後透過公私部門合作調查，迅速釐清事件脈絡，追緝幕後駭客及詐騙集團。

陳白立強調，簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，是持續建構我國資安聯防機制及提升防護能力，亦是落實我國「國家資通安全戰略報告」所提「資安即國安」目標，各期貨業者掌握國內各產業客戶及重要人士之資料量龐大，故資訊系統穩定及資訊安全要求重要性不言而喻。

為協助我國金融機構有效因應資安風險，調查局未來與期貨公會將依合作備忘錄，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，暢通雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及持續維運之成效。

昨天簽署儀式由期貨公會陳佩君理事長主持，金管員證期局副局長黃厚銘及期交所董事長吳自心、台北市調查處長洪慶裕、資通安全處長張尤仁、經濟犯罪防制處長何復生、洗錢防制處長吳月萍處長共同觀禮。

調查局長陳白立（中）與期貨公會簽屬「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」。圖／調查局提供
調查局長陳白立（中）與期貨公會簽屬「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄」。圖／調查局提供

網路攻擊 詐騙集團 資安

延伸閱讀

六家電支須設資安單位

安碁AI資安快打部隊登場 豪語「沒有破不了的案子」

集保簽署原鄉碳匯MOU

駭客暗網買個資盜換高鐵TGo點數、小樹點 3人收押

相關新聞

影／宥勝涉猥褻案今審理 手上拿文件夾...步入高院前未回應

藝人宥勝被控8年前跨坐、強吻女助理，涉強制猥褻罪，宥勝先否認犯罪後認罪，表達願與被害人和解，不過被害人拒絕。台北地院認為...

影／桃花不斷 政二代前議員淪詐團車手被逮 聲押獲准

彰化縣前議員洪柏葳因任內桃色糾紛，2年前淡出政壇，新北市警方日前逮捕洪男涉嫌擔任詐團面交車手及收水手杜姓男子，查扣取款收...

行政執行署年終拍出1億多 396萬賣麥拉倫Coupe最吸睛

法務部行政執行署本月舉辦2024年最後一檔「全國123聯合拍賣會」，總拍定金額新台幣1億1209萬9908元，高雄分署以...

謝宜容涉挪用公款買伴手禮涉貪 移轉管轄至新北檢

勞動部前部長許銘春、北分署前分署長謝宜容被告發涉貪汙罪，台北地檢署將謝宜容部分函請台灣高等檢察署審核移轉管轄至新北檢，許...

8次拿千元鈔「買29元打火機」藉端滋擾 店家報警結果出爐

陳姓男子在台北市萬華區「朝代五金」百貨購買價格低廉小物，於極短暫時間內9次拿出千元鈔要求找零，店家報警，陳依社會秩序維護...

台中男「12度」酒駕 鐵椅猛砸員警、失控扯髮...下場判1年10月

台中何姓工人第12度酒駕，呼氣酒測值高達每公升1.21毫克，他不滿被逮竟在分局內拿鐵椅猛砸警員又扯髮攻擊，他坦承無法避免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。