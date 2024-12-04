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超哥「超派鐵拳」揍Toyz衝突持續4分鐘 傷勢未致命 傷害罪起訴
網紅「超哥」黃伯超今年1月揮「超派鐵拳」痛毆實況主網紅「Toyz」劉偉健，挨告殺人未遂等罪嫌，日前受訪強調「一時沒有忍住，揍了Toyz一頓」、「使用暴力就是不對的」。台北地檢署今偵結，認定Toyz傷勢未危及性命，超哥、林姓員工被依涉傷害罪嫌起訴。
Toyz至台北市大安區延吉街一間海鮮餐廳用餐，評論餐點醋飯不合口味，超哥不滿，兩人在餐廳外直播時，一言不合，超哥便揮拳「超派鐵拳」攻擊Toyz，引發議論。Toyz因在網路販賣第二級毒品大麻煙彈，遭判處有期徒刑4年2月定讞，今年已入監服刑。
起訴指出，今年1月20日晚上9點3分許，超哥不滿Toyz批評他經營的餐廳食物風味，超哥涉嫌徒手毆打Toyz、林姓員工則涉伺機從旁腳踢踹Toyz，致Toyz頭部撕裂傷、右耳瘀傷、前額頭擦挫傷、前胸及背部大範圍擦挫傷、右前側小腿及手臂擦挫傷。超哥涉對Toyz恫稱，「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣就別想活著」，使Toyz心生畏懼。
大安警分局獲報到場，協助Toyz送醫，超哥則帶返派出所製作筆錄；超哥移送檢方複訊後以5萬元交保，受訪時向鞠躬向社會大眾道歉，強調「一時沒有忍住，揍了Toyz一頓」、「使用暴力就是不對的」，會負起相關法律責任。
檢察官依監視器畫面截圖，雙方的肢體衝突時間持續約4分鐘，黃伯超、林姓員工分別徒手、腳踹Toyz，沒有持棍棒刀械武器攻擊，但傷勢未危及性命，2人無殺人故意；檢方認定超哥涉犯傷害、恐嚇罪嫌，從重依傷害罪起訴，林姓員工也涉傷害罪起訴。
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