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台鐵員工殺死同事 交保後破壞電子手環再度被延押

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在台鐵左營機務分段號誌部門任職的林姓男子，去年6月涉嫌殺害洪姓同事，偵查期間他獲交保並限制住居所，林卻意圖破壞電子監控手環，橋頭地院審酌他犯案後曾逃亡，又破壞監控裝置，裁定延押2個月，可抗告。

56歲林男去年6月持器械重擊63歲洪姓同事後腦，洪男送醫後宣告不治，警方調閱監視器，加上現場採集到林男指紋，鎖定同一辦公室的林男涉有重嫌，警方到其住處圍捕時，林男從四樓透天厝逃到隔鄰，卡在2樓骨折受傷被捕。

林男偵查時否認行凶，警方查出林男曾與死者曾多次口角，早有嫌隙，且當天林數次進出命案現場，經警比對時間後，確認林持鈍器重擊洪致死後逃離現場，期間數度折返以清潔劑擦拭、拖地，企圖湮滅跡證。

不過，因林男逃亡時墜樓摔傷，傷勢嚴重無看守所能收容，檢方當時並未羈押，僅裁定交保，等到林休養5個月後，才依殺人罪聲請羈押獲准。

林男經橋檢起訴後，將採國民法官審理，檢方聲請延押，法官考量他交保期間需配戴電子監控手環，但林男消極不配合科技監控，企圖拆卸電子監控手環，審酌他案發後曾逃亡，自今年6月4日、8月4日、10月4日均各延長羈押2月，因12月4日再度羈押屆滿，再度裁押2個月。

台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為案發現場，警方拉起封鎖線。本報資料照片
台鐵左營機務段加油設備站的洪姓加油工，遭同事林姓男子持鈍器重擊慘死，圖為案發現場，警方拉起封鎖線。本報資料照片

同事 監控

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