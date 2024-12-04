疫情時不准探病導致母親死亡？家屬告市立醫院判決出爐

林姓女子認為母親住院插管導致吐血，且院方不准她進加護病房看護導致母親往生，向台北市立醫院陳姓醫師求償500萬元；台北地院審理醫療糾紛案，根據護理紀錄處理流程，認定陳無過失，判決林女敗訴。可上訴。

林女提告主張， 2022年2月母親在住院時插管導致吐血，母親在加護病房時，陳姓醫師急救有過失造成母親顏面受傷，此外，陳不讓她進加護病房探望母親，導致母親狀況危急卻無人處理而往生，請求陳賠償醫藥費250萬元、慰撫金250萬元共500萬元。

陳姓醫師辯稱，林女母親的上消化道出血是發生在插管之前，生命徵象經插管後有改善，也有備血輸血的紀錄，林女母親臨終前的組織壞死、皮膚起水泡等是原有疾病所引起，與急救不當根本無關。

陳說，林女的母親2022年2月20日到院時已有敗血、生命徵象不穩現象，有急迫醫療需求才安排進加護病房，他沒有過失責任，且疫情期間除例外情況，本來就禁止探病。

法官認為，根據護理紀錄單，醫院並無林姓女子所指母親不應插管卻插管的過失，此外，往生者的急性生理和慢性健康評估系統為25分超過加護病房轉入標準的15分，可證明當時林女母親的病情的確嚴重，需由重症加護團隊照顧。