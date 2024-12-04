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高鐵站務員被旅客連罵三句髒話 二審無罪確定：未逾越忍受範圍
台中市原姓男子去年8月間前往台中高鐵搭車，因購票有誤，要向櫃台人員申請換成敬老票時遭拒，原朝著站務員連罵「你○媽」等三句髒話，站務員提出公然侮辱告訴，原辯稱是罵「台灣高鐵」，非站務員，未獲採信，但一審認定原罵髒話時，時間短暫，未逾越常人無法忍受範圍，判無罪，二審今宣判，駁回上訴，全案無罪確定。
全案由檢方上訴台中高分院後，今天審結，認為一審認事用法沒有違誤，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決，全案確定。
判決指出，原姓男子與母親在去年8月間前往台中高鐵站搭車，因在機器購入的票券有誤，原與母親前往人工售票處敬老櫃台，向賴姓售票人員要求換成敬老票，不過售票員告知，因已過發車時間，無法換票，但可搭乘自由座，原一時氣憤，連罵三句「我○媽的」、「你○媽」、「他○的」，售票員聽到後，認為受辱，提出公然侮辱告訴。
檢警調查時，原男解釋，他是氣服務員的不作為，「我能不生氣嗎？我不能罵服務人員嗎？這世界是反了嗎」，還強調是罵台灣高鐵的公司制度，不是售票員。
一審審酌，根據相關監視器畫面，當時原男的確是朝售票員辱罵，宣洩不滿，不過言語攻擊時間短暫、瞬時，而非反覆持續，冒犯程度輕微，「未逾越一般人可合理忍受之範圍」，言語固然不雅、冒犯，但售票員的心裡狀態或社會生活關係，不至於蒙受嚴重不利益，頂多讓售票員感到不快，判原男無罪，二審今仍維持相同認定。
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