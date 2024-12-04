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行政執行署年終拍出1億多 396萬賣麥拉倫Coupe最吸睛

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署本月舉辦2024年最後一檔「全國123聯合拍賣會」，總拍定金額新台幣1億1209萬9908元，高雄分署以396萬元拍出2016年出廠的超跑麥拉倫570S Coupe最為吸睛，得款全數挹注國庫。

行政執行署說，動產拍定金額總計526萬2214元，最受矚目的是高雄分署受高雄地檢署囑託拍賣的2016年9月出廠的超跑麥拉倫570S Coupe，車子以396萬元拍定，桃園分署也以24萬元拍出附有保證卡、發票、精美包裝的勞力士手表1支。

執行署表示，這次不動產部分總拍定金額共1億683萬7694元，價格最高者為新北分署拍賣位於新北市永和區福和橋旁的堤外空地，該土地使用分區為河川區，面積約720坪，本次進行第4拍，雖無人投標，不過，銀行當場以底價3600萬元承受。

此外，新北分署以1702萬1000元拍定新北市三重區的店面，溢價高達277萬餘元；彰化分署以850萬元價格拍定位於南投縣草屯鎮的2筆土地；台南分署以595萬9000元價格拍定位於台南市新營區的10筆土地及建物。

高雄分署拍出的2016年9月出廠麥拉倫570S COUPE。圖/行政執行署提供
高雄分署拍出的2016年9月出廠麥拉倫570S COUPE。圖/行政執行署提供

南投縣 台南

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