行政執行署年終拍出1億多 396萬賣麥拉倫Coupe最吸睛

法務部行政執行署本月舉辦2024年最後一檔「全國123聯合拍賣會」，總拍定金額新台幣1億1209萬9908元，高雄分署以396萬元拍出2016年出廠的超跑麥拉倫570S Coupe最為吸睛，得款全數挹注國庫。

行政執行署說，動產拍定金額總計526萬2214元，最受矚目的是高雄分署受高雄地檢署囑託拍賣的2016年9月出廠的超跑麥拉倫570S Coupe，車子以396萬元拍定，桃園分署也以24萬元拍出附有保證卡、發票、精美包裝的勞力士手表1支。

執行署表示，這次不動產部分總拍定金額共1億683萬7694元，價格最高者為新北分署拍賣位於新北市永和區福和橋旁的堤外空地，該土地使用分區為河川區，面積約720坪，本次進行第4拍，雖無人投標，不過，銀行當場以底價3600萬元承受。