影／桃花不斷 政二代前議員淪詐團車手被逮 聲押獲准

彰化縣前議員洪柏葳因任內桃色糾紛，2年前淡出政壇，新北市警方日前逮捕洪男涉嫌擔任詐團面交車手及收水手杜姓男子，查扣取款收據及現金，依法移送台北地檢署，檢方訊後向法院聲押獲准。

新北市新店警方今年11月15日接獲劉姓婦人（70歲）報案指稱，今年9月起在社群媒體臉書上接獲假投資廣告訊息，誤信詐欺集團主打「低風險高報酬」口號，話術，先後以轉帳及面交方式，陸續交付250萬元，事後因無法出金提領，才知受騙報警。

劉女在員警指導下，聯繫詐騙集團以面交方式約出交付金錢，隨後在新店區錦秀路土地公廟，由7名員警埋伏，逮捕詐團面交車手洪姓男子（35歲）及收水手杜姓男子（25歲），查扣取款收據及現金，依法移送北檢，檢方訊後向法院聲押獲准。

據了解，遭逮詐團車手洪姓男子竟是彰化縣前議員洪柏葳，洪父洪鎮雄曾當過彰化市民代表，且與紅派大老、彰化縣前議長白鴻森頗有私交，白鴻森對洪柏葳大力護航，他則靠著「政二代」光環步入政壇，憑藉年輕有為形象，於2018年高票當選彰化縣議員。

洪於議員任內因桃色糾紛不斷，2019年七夕情人節就被爆料，背著懷孕8個月的老婆與台中海派酒店一名女子親密互動，洪事後澄清一切都是「誤會」，是酒酣耳熟後與朋友打賭，才會將與陌生女「親嘴」的照片PO上網，最後以離婚收場。