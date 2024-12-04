律師洩密毒販70萬元交保 意外發現與台版柬埔寨案有牽連

調查局台北市調處偵辦曾姓毒販從國外運輸大麻郵包案，意外查出曾男的辯護人張秉鈞涉將偵查秘密洩給其他共犯，上週搜索約談張秉鈞等人到案，台北地檢署複訊後依妨害秘密罪命張秉鈞70萬元交保、限制出境；專案小組進一步追查，台北市大同分局前寧夏路派出所長葉育忻，包庇台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲集團被捕時，張秉鈞也是詐團成員律師，同樣將偵查內容洩給上游陳姓律師，由陳姓律師統整偵查訊息，最後陳姓律師也被捕，張秉鈞則逃過一劫。

據了解，張秉鈞因「藍道」事件後自立門戶，另起爐灶開設「愷泓律師事務所」，他知悉詐欺、毒品與洗錢案的偵查秘密相當有價值，因此藉由過去結識的人脈承攬不少案件，利用受委任或陪偵機會，私下將偵查內容洩給販毒集團上游，且行事謹慎相當低調，沒想到因中間人傳話時露餡，讓張秉鈞栽在檢調手上。

檢方偵辦柬埔寨詐團虐囚3死案，去年逮獲幕後高階幹部「藍道」杜承哲，另查出杜男以虛擬貨幣、跑車和現金為誘餌，豪砸500多萬元收買葉育忻當「內鬼」，杜男另以價值700多萬元的虛擬貨幣，賄賂陳姓律師取得偵查內容，陳姓律師的來源之一就是張秉鈞，但因張秉鈞洩漏對象是自家「主持律師」，因而在台板檢柬埔寨案全身而退。

士林地檢署前年首波起訴詐團高層「Ｓ姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋共29人，法院一審依私刑拘禁致死等罪重判傅、陳無期徒刑，其餘27名被告也都重判；二審對其中16名被告的上訴均駁回。士檢在首波起訴後，發現杜承哲逃亡期間買通葉育忻與陳姓律師，靠著這2條內線提供第一手資訊，葉育忻更製作不實「台灣士林地方法院交保單」，供杜承哲向境外詐欺機房黑吃黑，檢方經過半年追查，查出「藍道」真實身分將其逮捕歸案。

檢方認定，葉育忻收受杜承哲200萬元現金、109萬元虛擬幣，以及一輛220萬元賓士車，依違背職務收賄罪起訴。葉育忻否認貪汙，辯稱這是線民杜承哲提供「誘捕偵查」費用，法官認為他毫無悔意，重判12年6月徒刑。

此外，曾姓毒販今年從國外運輸大麻花，被檢方查獲聲押禁見獲准，辦案人員還原手機鑑識，發現張秉鈞利用陪偵機會，透過通訊軟體指示他人洩漏偵查內容，讓另2名毒販刪除手機內重要運毒事證，以免遭檢調追查，涉及洩密等罪。至於曾姓毒販羈押期滿已獲釋。 律師張秉鈞（右）涉洩漏偵查秘密給毒販被檢方諭令70萬元交保。記者張宏業／攝影 大同分局寧夏派出所前所長葉育忻勾結詐團收賄遭判12年6月重刑。圖／報系資料照

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