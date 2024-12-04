金牌「龍舟天菜」墜工作井亡 監造、現場負責人下場曝

亞運金牌「龍舟天菜」陳俞安2023年2月16日清晨外出授課途中，在桃園區掉入汙水下水道系統工程14米坑洞後不治，桃園地院將負責工程的高姓監造主任、承包施作的李姓現場負責人依過失致死罪嫌均判處徒刑2月，得易科罰金，緩刑2年，可上訴。

犯罪事實指出，桃園市政府「促進民間參與桃園縣桃園地區汙水下水道系統建設之興建、營運、移轉計畫（BOT）汙水下水道系統內壢地區主次幹管標、八德地區主次幹管第二標」汙水下水道系統發包後，工程自2023年2月2日至同年4月3日止，於桃園市桃園區文中路與國際路二段交岔路口施作。

這件工程本應依桃市府交通局申請審查核准的交維計畫、道路交通標誌標線號誌設置規則辦理，且應於適當位置豎立足夠警示標誌，避免因交通維持措施不良而導致交通事故，卻未依道路交通標誌標線號誌設置規則的規定設置拒馬6「車輛改道」，又明知工區逾越原預定施工範圍，也未依現場情況新增、豎立足夠的警示標誌。

28歲陳俞安去年2月16日凌晨5點22分，騎著機車沿文中路往中壢方向，行經文中路與國際路二段交岔路口，遇施工路段，無法判斷工區範圍，未能及時煞停，導致他撞上半阻隔式圍籬後，掉入14公尺深的積水工程井，直到工人上午8點上班，發現圍籬、防墜網遭破壞，抽水確認有人墜井通報救援，送醫仍因溺水窒息不治。

法院進行準備程序時，負責工程的46歲高姓監造主任、承包施作的47歲李姓現場負責人均坦承不諱，法院改以簡易判決處刑，並經合議庭裁定由受命法官獨任進行簡易判決程序。