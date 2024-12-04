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買未成年性影像 黃子佼判8月

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

黃子佼無故持有未成年性影像判處有期徒刑8月。圖／聯合報系資料照片
黃子佼無故持有未成年性影像判處有期徒刑8月。圖／聯合報系資料照片
藝人黃子佼無故持有未成年人性影像，被依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴；黃偵查時認罪，審判又翻供，檢方具體求刑七到九月，台北地方法院昨判黃有期徒刑八月，併科罰金十萬元。可上訴。

黃子佼一度爭執私藏性影像只有行政罰，不過法官認為，黃犯去年新修正法律，無正當理由持有兒童少年性影像，依法可判一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以上卅萬元以下罰金，黃獲判刑度屬「中高度刑」，有坐牢風險。

合議庭根據「兩大理由」重判黃子佼，法官認為黃子佼購買的未成年人性影像數量達二二五九個，性影像客體的兒童、少年人數有卅五人，黃子佼犯行自然提高兒童及少年成為性剝削對象的危險性。

其次，黃的購買行為促使性剝削「供需關係」存續，黃子佼供稱是為「紓壓」而購買性影像，但性影像檔案中兒童或少年供稱被拍攝時的年齡只有十到十七歲，分別就讀國小至高中。

黃子佼二○二三年遭告發性侵害未成年少女，檢警去年八月四日搜索、約談，在他住處查扣隨身碟中藏有成年、未成年女子大量性影片，影片來源是全台最大情色網站「創意私房論壇」，黃十一年前加入會員，二○一七年八月到二○二三年七月在論壇購買性影像存放在硬碟。

黃子佼涉案後曾認罪獲緩起訴，但高檢署發回重查，檢察官起訴，黃改口不認罪，法院五度開庭審理，黃在最後一庭洩氣表示「我黃子佼已不是黃子佼了」、「我的未來一片黯淡」等，也拒絕賠償被害人金錢。

法官勘驗證物，黃子佼購買的性影像可輕易辨識被害人臉部、身體特徵，包含學校制服、學生證、手寫個人年籍等個資，被害人性影像淪為尋常商品上架任人挑選，黃子佼犯罪所生的危害重大。

這起兒少案採不公開審理，有被害人在刑事法庭隔間監看黃如何答辯，有人向黃子佼求償五十萬元，另有二人各向黃求償二百萬元；黃一度表明影像「不是我拍的」拒絕賠付，宣判後求償案移給民事法庭審理。

創意私房 性剝削 未成年 黃子佼

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