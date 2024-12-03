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釣蝦場設局...少年11刀砍死20歲軍人 傷害致死罪起訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

陸軍機步333旅一兵20歲王姓男子今年6月休假，被友人設局邀約到釣蝦場唱歌，遭黃男等人包圍後，引發爭執大亂鬥，17歲少年拿出西瓜刀朝王男砍11刀，王男傷重不治。屏東地檢署近日偵結，依傷害致死罪起訴黃男與4名少年。

起訴指出，黃姓男子等人因債務問題對王姓男子有所不滿，遂起意教訓王男，因王男拒接黃男的電話，黃男要求少年邀約王男，6月15日晚間8點半，到屏東市一家釣蝦場唱歌，王男答應後依約抵達現場。

起訴指出，黃男得知後，當晚8點許，開車載友人到達釣蝦場，停車場時，其中一名少年開啟後車廂，示意17歲少年有武器，拿起西瓜刀藏放身上穿的黑色外套。黃男等人先進入一樓VIP包廂，幫友人慶生，並等待王男到來。

王男與另三名少年抵達後，當晚9點19分，進入釣蝦場的二樓包廂，這時其中一名少年隨即傳訊息通知黃男，黃男夥同多名少年，進入二樓包廂，利用人數優勢，將王男包圍，發生爭執現場大亂鬥，過程中17歲少年拿出預藏西瓜刀朝王男身體砍11刀，傷勢集中在四肢，其中右足跟上方41公分處，傷口長12.5公分，砍破膕動脈與靜脈，為最致命傷。

除刀傷外，黃男與另名少年還拿包廂垃圾桶、椅子攻擊王男，對王男施暴，王男倒臥沙發與桌子上，現場血跡斑斑，之後黃男與少年在當晚9點23分逃離二樓包廂，黃男還將在衝突中不慎受傷少年，載去醫院急診。

其中一名少年將犯案西瓜刀丟棄在屏東市六塊厝附近，警方循線在附近橋下水溝尋獲。王男送醫後，因四肢及背部多處銳力傷及右膕動脈及靜脈遭砍破大量出血死亡。

檢方近日偵結，依傷害致死罪起訴成年黃姓男子與4名少年共犯，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項規定加重其刑。

屏東市某釣蝦場二樓包廂今年6月15日晚間發生20歲陸軍一兵王男被17歲少年砍死，檢方近日偵結依傷害致死罪起訴黃男與4名少年。記者劉星君／翻攝
屏東市某釣蝦場二樓包廂今年6月15日晚間發生20歲陸軍一兵王男被17歲少年砍死，檢方近日偵結依傷害致死罪起訴黃男與4名少年。記者劉星君／翻攝
屏東市某釣蝦場二樓包廂今年6月15日晚間發生20歲陸軍一兵王男被17歲少年砍死，檢方近日偵結依傷害致死罪起訴黃男與4名少年。記者劉星君／翻攝
屏東市某釣蝦場二樓包廂今年6月15日晚間發生20歲陸軍一兵王男被17歲少年砍死，檢方近日偵結依傷害致死罪起訴黃男與4名少年。記者劉星君／翻攝
屏東市某釣蝦場二樓包廂今年6月15日晚間發生20歲陸軍一兵王男被17歲少年砍死，檢方近日偵結依傷害致死罪起訴黃男與4名少年。記者劉星君／翻攝
屏東市某釣蝦場二樓包廂今年6月15日晚間發生20歲陸軍一兵王男被17歲少年砍死，檢方近日偵結依傷害致死罪起訴黃男與4名少年。記者劉星君／翻攝

屏東 殺人 陸軍

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