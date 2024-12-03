膨風男買茶飲不想付45元挨告判刑 如不坐牢要付1萬5千元
彰化縣陸姓男子去年購買45元金萱茶，取走未付款而挨告。他辯稱店員服務態度不佳、把茶倒掉，才不願付款，彰化地方法院勘驗手搖飲料店監視器光碟，事實卻非如此，依詐欺得利罪判處他拘役15日，得易科罰金1萬5千元。可上訴。
判決書指出，陸男去年6月間到某連鎖手搖飲料店購買一杯45元金萱茶，當下表示要看到飲料製作好再付款，店長做好飲料放置櫃檯時，陸男取走飲料未付款，使店長蒙受財產損失。
陸男在偵訊先辯稱向店長多要一些吸管，店長不高興，把飲料倒在地面，杯中留下一些冰塊，他就不願意付款。後來又辯稱，店長原本要請他喝飲料，反悔追出飲料店拿回飲料倒在地上。
陸男在警詢自稱碩士畢業，檢警查出他高中畢業；彰化地院傳喚他3次，都無故未到案。彰化地院勘驗飲料店櫃檯監視器光碟，發現陸男原本手裡握有零錢，最後把零錢放在袋子，取走飲料並拿放在櫃檯供自由取用的吸管，隨即轉身離去，顯無他辯稱之情，可見在訂購茶飲時即無意付款，有詐欺那杯飲料為不法所有意圖及犯意甚明。
彰化地方法院審酌陸男前已曾犯有未予付款的詐欺得利犯行，素行非佳，這次無意付款而詐取茶飲，觀念顯然偏差，應予非難，又他在偵查中文過飾非，未見悔意，難認犯後態度良好，考量他的教育程度、家庭經濟等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知易科罰金折算標準。
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