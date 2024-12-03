快訊

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

聽新聞
0:00 / 0:00

新北分署年末拍賣 三重鬧區店面溢價近兩成拍出

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

行政執行署新北分署今天舉行年終聯合拍賣會，標的包括店面、土地及汽車，其中位於三重鬧區六張街的店面，以1702.1萬元拍出，溢價高達19.4%，拍賣所得金額共計5460萬餘元。

新北分署表示，今天上午拍賣2015年出廠的TOYOTA Innova汽車，最終以4.2萬元拍定，板信商銀股票以每股7.5元拍定。而下午進入重點的不動產拍賣程序，其中位於三重區六張街的一處店面，底價為1425萬元，屋齡雖47年，但地點極佳，緊鄰六張公園及正義北路商圈，最後順利溢價拍定。

另外，位於中和區灰磘段的山林地，也由鄰近寺廟團體順利拍下；至於永和區長堤段土地為福和橋旁堤外空地，雖然使用分區為河川區，第4拍仍無人投標，惟但抵押權人當場以底價3600萬元承受，讓國庫進帳不少。

行政執行署新北分署今天舉行年終聯合拍賣會，其中位於三重鬧區六張街的店面，以1702.1萬元順利拍出，溢價高達19.4%。圖／新北分署提供
行政執行署新北分署今天舉行年終聯合拍賣會，其中位於三重鬧區六張街的店面，以1702.1萬元順利拍出，溢價高達19.4%。圖／新北分署提供

三重 屋齡 新北 法拍

延伸閱讀

火燒厝緊走！嘉市鬧區60年草魚湯店火警 住警器發揮作用

嘉義鬧區60年草魚湯店火警！ 消防人員灌救中

影／札幌鬧區大樓傳出爆炸與起火 至少4受傷、1昏迷不醒

豐原百年大醮被稱隱藏版廟西夜市 網友敲碗：農曆新年也辦？

相關新聞

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉持開山刀揮舞 又恐嚇妻合夥人遭起訴

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉詐欺案法院審理中，在押杜秉澄去年11月間，因妻子與合夥人「鹿小姐」成立緯泰創...

膨風男買茶飲不想付45元挨告判刑 如不坐牢要付1萬5千元

彰化縣陸姓男子去年購買45元金萱茶，取走未付款而挨告。他辯稱店員服務態度不佳、把茶倒掉，才不願付款，彰化地方法院勘驗手搖...

新北分署年末拍賣 三重鬧區店面溢價近兩成拍出

行政執行署新北分署今天舉行年終聯合拍賣會，標的包括店面、土地及汽車，其中位於三重鬧區六張街的店面，以1702.1萬元拍出...

超貪理專盜客戶巨款 高院認台新銀有三成責任、獲賠2.2億

台新銀行前理專周勵宏盜用6名VIP客戶存款，除彌補投資虧損，還用來住豪宅開名車，到酒店尋歡把妹，台新銀行向周男、胞妹周承...

顏寬恒涉貪上訴二審 聲明：司法不能淪為政治鬥爭工具

立委顏寬恒涉詐領助理費、竊占國土案，今年7月一審審結，判顏8年4月徒刑，顏等5名被告與檢方都上訴二審，其中僅顏仁賢認罪，...

富二代詐團開麥拉倫炫富落網 名車二次法拍396萬元落槌

男子洪碩甫、陳冠羽等「富二代」死黨為首的詐團被雄檢偵破，起訴洪男等21人，檢警查扣洪男等人名下一輛麥拉倫名車，上月11是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。