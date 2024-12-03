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新北分署年末拍賣 三重鬧區店面溢價近兩成拍出
行政執行署新北分署今天舉行年終聯合拍賣會，標的包括店面、土地及汽車，其中位於三重鬧區六張街的店面，以1702.1萬元拍出，溢價高達19.4%，拍賣所得金額共計5460萬餘元。
新北分署表示，今天上午拍賣2015年出廠的TOYOTA Innova汽車，最終以4.2萬元拍定，板信商銀股票以每股7.5元拍定。而下午進入重點的不動產拍賣程序，其中位於三重區六張街的一處店面，底價為1425萬元，屋齡雖47年，但地點極佳，緊鄰六張公園及正義北路商圈，最後順利溢價拍定。
另外，位於中和區灰磘段的山林地，也由鄰近寺廟團體順利拍下；至於永和區長堤段土地為福和橋旁堤外空地，雖然使用分區為河川區，第4拍仍無人投標，惟但抵押權人當場以底價3600萬元承受，讓國庫進帳不少。
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