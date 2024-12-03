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顏寬恒涉貪上訴二審 聲明：司法不能淪為政治鬥爭工具

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

立委顏寬恒涉詐領助理費、竊占國土案，今年7月一審審結，判顏8年4月徒刑，顏等5名被告與檢方都上訴二審，其中僅顏仁賢認罪，但主張一審刑度過重，顏在庭中堅持無罪，顏開庭結束後受訪，也強調做無罪抗辯，也發出四點書面聲明，希望司法不能淪為政治鬥爭的工具。

顏寬恒四點聲明全文如下：

一、本人在選舉期間，因惡意抹黑而決定出售部分資產以減少外界干擾，且因為是爭議建物，沒有銀行願意貸款，所有的資金交易與房地產買賣皆為合法，且所有交易均經專業代書及建經公司處理，買賣行為完全出於真實意圖，並非虛偽交易，法院和檢察官所謂的「虛偽交易」指控，完全是基於臆測與推測，無任何確實證據支持。

二、整個案件流於政治操作、影響審判、司法失去公正性，原本起訴我的案件無罪，後來追加起訴助理費案件的反而重判，最倒楣的是我的助理，依法聘用助理，所有程序均合規合法，法院也認定他就是助理，過去擔任無給職助理，後來因為助理有人離職出缺後，讓他補進擔任公費助理；而且助理費都在他的帳戶，連領出的紀錄都沒有，一審法院居然判決有罪，包括我們的辯護律師也都感到詫異，明顯帶有政治目的。相較於其他政治人物類似案件的處理方式，司法體系對我的不公待遇昭然若揭。這樣的雙重標準，既損害了法律的尊嚴，也破壞了人民對司法的信任。

三、我們查到過去的案件中，甚至有助理的印章存摺提款卡通通都放在雇主那邊，或是按月提領出來給雇主，但也被判無罪，我不曉得是不是顏色引導辦案，但這對於司法的公信力，真的要打上一個大大的問號。

四、我對一審判決深感遺憾，這不僅是對本人清白的侵犯，更反映出司法體系存在的結構性問題。我將堅持依法上訴，並呼籲社會各界關注這樣的司法不公正現象。我國司法體系應以公平、公正為基礎，絕不能淪為政治鬥爭的工具。

立委顏寬恒被控涉犯貪汙、偽造文書等罪，顏今開庭後受訪，主張無罪答辯。記者陳宏睿／攝影
立委顏寬恒被控涉犯貪汙、偽造文書等罪，顏今開庭後受訪，主張無罪答辯。記者陳宏睿／攝影
立委顏寬恒被控涉犯貪汙、偽造文書等罪，顏今開庭後發出四點聲明。圖／顏寬恒提供
立委顏寬恒被控涉犯貪汙、偽造文書等罪，顏今開庭後發出四點聲明。圖／顏寬恒提供

司法 貪汙 雇主 顏寬恒

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