顏寬恒涉貪上訴二審 聲明：司法不能淪為政治鬥爭工具

立委顏寬恒涉詐領助理費、竊占國土案，今年7月一審審結，判顏8年4月徒刑，顏等5名被告與檢方都上訴二審，其中僅顏仁賢認罪，但主張一審刑度過重，顏在庭中堅持無罪，顏開庭結束後受訪，也強調做無罪抗辯，也發出四點書面聲明，希望司法不能淪為政治鬥爭的工具。

顏寬恒四點聲明全文如下：

二、整個案件流於政治操作、影響審判、司法失去公正性，原本起訴我的案件無罪，後來追加起訴助理費案件的反而重判，最倒楣的是我的助理，依法聘用助理，所有程序均合規合法，法院也認定他就是助理，過去擔任無給職助理，後來因為助理有人離職出缺後，讓他補進擔任公費助理；而且助理費都在他的帳戶，連領出的紀錄都沒有，一審法院居然判決有罪，包括我們的辯護律師也都感到詫異，明顯帶有政治目的。相較於其他政治人物類似案件的處理方式，司法體系對我的不公待遇昭然若揭。這樣的雙重標準，既損害了法律的尊嚴，也破壞了人民對司法的信任。

三、我們查到過去的案件中，甚至有助理的印章存摺提款卡通通都放在雇主那邊，或是按月提領出來給雇主，但也被判無罪，我不曉得是不是顏色引導辦案，但這對於司法的公信力，真的要打上一個大大的問號。

四、我對一審判決深感遺憾，這不僅是對本人清白的侵犯，更反映出司法體系存在的結構性問題。我將堅持依法上訴，並呼籲社會各界關注這樣的司法不公正現象。我國司法體系應以公平、公正為基礎，絕不能淪為政治鬥爭的工具。