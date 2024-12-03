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富二代詐團開麥拉倫炫富落網 名車二次法拍396萬元落槌
男子洪碩甫、陳冠羽等「富二代」死黨為首的詐團被雄檢偵破，起訴洪男等21人，檢警查扣洪男等人名下一輛麥拉倫名車，上月11是變價拍賣，雖喊到360萬元，但未達底價流標，今行政執行署高雄分署重新拍賣，最終以396萬元拍出，還較上次拍賣溢價36萬元。
「富二代」詐團幾名首謀都是私立名校的死黨，身為金主的洪碩甫家族經營建材，股東陳冠羽家中做營造，另名成員陳翊愷家母為肉品大盤商、馬佳毓父親則為前恆春鎮代會主席，負責諮詢的「軍師」陳逸軒出身法律世家，5名重要成員均為高中同窗。
高雄檢警去年偵辦車手集團，向上溯源後瓦解洪碩甫等「富二代」死黨為首的詐團，查扣不動產2處（價值約7千萬元）、證券約200萬元、280萬餘元現金、344顆泰達幣及麥拉倫、保時捷、BMW等名車，並偵結對涉案21人起訴。
承辦檢察官許萃華申請變價拍賣，本月11日上午在行政執行署高雄分署拍賣，保時捷Macan、BMW X6等豪華休旅車，各以300萬元成功落槌，麥拉倫570S跑車則從50萬開始喊起，一路追價至360萬元，最終未達底價流標。
今高雄分署再次舉辦拍賣會，將該輛流標的麥拉倫拉出來續拍，從底價230萬元喊起，買家競爭激烈，最終以396萬元落槌，二次拍賣價格還較一拍流標價高出36萬元，成功為超跑找到新主人。
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