快訊

公務員之死案延燒…勞動部認了報告「未盡完善」 已重啟調查

年初發現罹肺癌…傳劉家昌於台北榮總病逝？ 院方回應了

衛生局女管理師洩酒癮個資被夫告發 嘉檢緩起訴

中央社／ 嘉義市3日電

嘉義衛生局蔡姓專業管理師曾將接受酒癮治療的民眾個資，以Line傳給丈夫黃男，後來2人感情生變，黃男向嘉檢告發，嘉檢偵結，因被曝光當事人不願追究，以緩起訴處分。

嘉義地檢署緩起訴處分書指出，蔡女自111年4月中旬起擔任嘉義市衛生局的專案管理師，職務內容包括酒癮戒治轉介等業務，從中辦理當事人治療費用的補助方案，為具有法定職務權限的公務員。

嘉檢表示，蔡女分別於去年9月及11月間，透過通訊軟體Line，將申請酒癮治療的個人資料，傳送給丈夫黃姓男子，詢問是否有認識；不過，後續因黃男與蔡女夫妻感情不睦，黃男向嘉義地檢署告發，指控蔡女涉及違反個資法。

嘉檢指出，蔡女坦承犯行，考量蔡女素行良好，無前科，且被公布個人資訊的當事人不願提出告訴，認為以緩起訴處分為適當；緩起訴期限為1年，須向公庫支付新台幣3萬元，並參加法治教育宣導活動4小時。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 衛生局

延伸閱讀

游泳教練沉泳池14分送醫不治 嘉檢明解剖查死因

高雄警務員酒駕釀主管懲處「1屍4命」 最終繳10萬獲緩起訴

24歲男IG涉無照收費推薦買股賺進百萬元 嘉檢提起公訴

24歲男網路收費代操股票牟利百萬 嘉檢起訴

相關新聞

徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉持開山刀揮舞 又恐嚇妻合夥人遭起訴

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉詐欺案法院審理中，在押杜秉澄去年11月間，因妻子與合夥人「鹿小姐」成立緯泰創...

釣蝦場設局...少年11刀砍死20歲軍人 傷害致死罪起訴

陸軍機步333旅一兵20歲王姓男子今年6月休假，被友人設局邀約到釣蝦場唱歌，遭黃男等人包圍後，引發爭執大亂鬥，17歲少年...

膨風男買茶飲不想付45元挨告判刑 如不坐牢要付1萬5千元

彰化縣陸姓男子去年購買45元金萱茶，取走未付款而挨告。他辯稱店員服務態度不佳、把茶倒掉，才不願付款，彰化地方法院勘驗手搖...

新北分署年末拍賣 三重鬧區店面溢價近兩成拍出

行政執行署新北分署今天舉行年終聯合拍賣會，標的包括店面、土地及汽車，其中位於三重鬧區六張街的店面，以1702.1萬元拍出...

超貪理專盜客戶巨款 高院認台新銀有三成責任、獲賠2.2億

台新銀行前理專周勵宏盜用6名VIP客戶存款，除彌補投資虧損，還用來住豪宅開名車，到酒店尋歡把妹，台新銀行向周男、胞妹周承...

顏寬恒涉貪上訴二審 聲明：司法不能淪為政治鬥爭工具

立委顏寬恒涉詐領助理費、竊占國土案，今年7月一審審結，判顏8年4月徒刑，顏等5名被告與檢方都上訴二審，其中僅顏仁賢認罪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。