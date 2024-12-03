徐巧芯大姑丈夫杜秉澄涉持開山刀揮舞 又恐嚇妻合夥人遭起訴

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與丈夫杜秉澄，涉詐欺案法院審理中，在押杜秉澄去年11月間，因妻子與合夥人「鹿小姐」成立緯泰創意行銷公司爆發經營事務糾紛，涉持開山刀在商務中心揮舞，恫嚇櫃台人員不能報警，也涉傳臉書訊息恐嚇鹿小姐，遭依恐嚇維安罪嫌起訴。

起訴指出，杜秉澄的妻子劉向婕和鹿小姐是緯泰公司的負責人及總監，杜因公司經營事務與鹿小姐累積夙怨，涉嫌在去年11月7日下午2時許，在商務中心辦公室情緒失控，劉向婕勸阻無效要求洪姓櫃檯人員協助報警。

檢方調查，杜秉澄涉砸筆電後，持開山刀朝商務中心茶水區揮舞造成桌子缺角，再持刀走向正在持手機向主管報告的洪女，恫稱「不能報警，如果報警後我就不知道會對妳怎樣」，導致洪女心生畏懼。

當晚6時許，杜涉嫌傳臉書訊息恐嚇「鹿小姐」，「妳如果要拉客戶外面開我每一場都找人去找你麻煩砸場」，「然後你每個帳戶公司帳戶、私人帳戶，我都找人弄到你帳戶被凍結，你連錢都收不了，準備狂跑法院」、「每天在辦公室等你」、「週六在101等你」，鹿小姊心聲畏懼報案。