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欠繳13年地價稅 台南地主土地4次法拍終於底價賣出

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有地主自民國99年起即欠繳地價稅，迄今欠繳13個年度，合計欠稅9萬8千多元，地主所有中西區面積46.23平方公尺土地遭法拍，經4次拍賣程序，今天以最低拍賣價額是286萬8000元，順利以底價拍出。

行政執行署台南分署配合行政執行署聯合拍賣日，今天上午10時起在2樓拍賣室登場，總計拍出16筆土地及5筆建物、國瑞汽車、KIA休旅車、電源供應器及公司股份4萬股等，總計拍賣價金為1403萬8599元。

其中，聯合拍賣會拍賣最高價的不動產是1筆位於台南市中西區土地，面積46.23平方公尺，持分範圍全部，為第4次拍賣程序，最低拍賣價額是286萬8000元，保證金58萬元。

台南分署指出，經行政執行官開標後，該筆土地共有1組投標人投標，最後以底價得標，順利拍出。

經台南分署行政執行官開標後，該筆土地共有1組投標人投標，最後以底價得標，順利拍出。圖／讀者提供
經台南分署行政執行官開標後，該筆土地共有1組投標人投標，最後以底價得標，順利拍出。圖／讀者提供

休旅車 台南 地價稅 法拍

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