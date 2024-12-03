欠繳13年地價稅 台南地主土地4次法拍終於底價賣出

台南有地主自民國99年起即欠繳地價稅，迄今欠繳13個年度，合計欠稅9萬8千多元，地主所有中西區面積46.23平方公尺土地遭法拍，經4次拍賣程序，今天以最低拍賣價額是286萬8000元，順利以底價拍出。

行政執行署台南分署配合行政執行署聯合拍賣日，今天上午10時起在2樓拍賣室登場，總計拍出16筆土地及5筆建物、國瑞汽車、KIA休旅車、電源供應器及公司股份4萬股等，總計拍賣價金為1403萬8599元。

其中，聯合拍賣會拍賣最高價的不動產是1筆位於台南市中西區土地，面積46.23平方公尺，持分範圍全部，為第4次拍賣程序，最低拍賣價額是286萬8000元，保證金58萬元。