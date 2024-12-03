保管公務郵票卻轉賣大賺百萬 桃園觀音公所員工捐公益求減刑

桃園市觀音區公所一名許姓約僱人員，負責國民年金與機場回饋金等業務，卻自2013年12月起長達近13年涉嫌侵占保管的郵票，打折賣給不知情集郵社，不法獲利逾131萬元。桃園地院今開庭，許男表示當時身心靈狀況極差，導致犯下錯誤，為了補償社會持續捐助公益，請求改過自新機會。

許男先前為桃園市觀音區公所社會課約僱人員，因公務需郵寄國民年金、機場回饋金噪音補助居民醫療保健費、物資發放等相關宣導單、通知單及民眾回郵信封，自2013年12月26日起經由向觀音區公所請款購買郵票，因公務保管郵票機會，於2013年12日起至2021年8月4日止，將其保管郵票侵占入己，並以郵票面額8.5折至9折價格，賣給不知情的集郵社負責人29次，共獲得新台幣131萬7399元不法利益。

許男犯後坦承不諱，於偵查中自白並繳還不法所得，檢方依貪汙治罪條例之侵占公有財物罪嫌偵結起訴；桃園地院今開庭，許男指出自己患有乾癬，必須長期打治療劑，每月3萬5千元且健保不給付，患有乾癬對他的身心靈皆深受其害，面對外界更是極度沒自信，令他一度萌生輕生念頭，心靈扭曲的情況使他犯下不該犯的錯誤。

為了補償社會，許男自述2年前開始固定捐助公益，並自去年5月起到中壢天晟醫院擔任志工，想要幫助別人，而這些過程使他自我價值、自信提升，開始正向思考；今年8月考取居家服務員證照，他發現許多外籍移工聽不懂護理師說話，因此希望能以半價幫忙移工，承諾未來會捐出工作賺的錢，希望能有改過自新的機會。

其辯護人則說，被告已認罪且繳回不法所得，當時被告主動向觀音區公所坦承行為，之後由觀音區公所向廉政署告發，因此被告向地檢自首的時間才會在之後；而被告除了平時的小額捐款，允諾會在今年12月31日前再捐助公益團體30萬元，請求減刑。

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