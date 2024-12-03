男嬰趴睡死亡疑遭虐 父母淚駁施暴檢辯交鋒明年宣判

新北市前年有4月大男嬰趴睡死亡，被意外發現全身有舊傷、顱骨骨折，父母被依家暴傷害致死罪嫌送辦起訴，士林地院今開庭審理，被告否認虐嬰，稱男嬰疑似寵物或幼女誤傷，檢方則指露骨骨折需遭重壓，非意外，全案將於明年1月24日宣判。

起訴指出，案發時男嬰入睡，王姓父親起床發現男趴睡無呼吸，送醫發現腦出血死亡，男嬰身上意外被發現有多處舊傷，且顱骨骨折。

檢警介入發現男嬰嬰兒床有護欄保護，男嬰未曾摔落地面，1歲3月大姊姊不會施暴，加上法醫解剖認定傷勢由外力導致，認定王姓父妻虐嬰。

王姓夫妻指稱，男嬰平時較愛哭且經常摔倒，家中有養11歲臘腸狗，可能年紀大較暴躁，男嬰傷勢可能是被狗咬傷，又或大女兒與男嬰共睡一床時壓傷。

但檢方認為，顱內出血、顱骨骨折等傷勢需要極大力道才可形成，男嬰姊姊才10公斤，難以造成男嬰傷勢，王姓夫妻辯護人則指稱檢方缺乏直接證據證明夫妻有動手，全案明年1月24日宣判。

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