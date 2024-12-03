男自撞洗衣店 警發現車內有改造槍 法院判7年4月

屏東縣46歲黃男深夜開車突自撞警察局旁自助洗衣店，剛好偵查隊員警執勤完回警局，聽到路邊巨響，黃男徒步逃竄，仍被警方制伏，警方在車內發現一把上膛改造手槍。屏東地院審理，黃男違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處有期徒刑7年4月，併科罰金6萬元。可上訴。

全案發生在去年2月12日晚間10點多，黃男開車自撞自助洗衣店，洗衣店旁距離枋寮分局約一百公尺，當時偵查隊員警剛執勤要回分局時，聽到路旁巨響，黃男看到警方後徒步逃走，警方在車上發現改造槍枝。

判決指出，黃姓男子在2022年7到8月期間，枋寮鄉內臨海的橋梁下，經綽號「阿猴」有人提議，與阿猴一同非法製造非制式手槍，當場將模型手槍交由「阿猴」換上已貫通的槍管，製作成非制式手槍，並向阿猴買子彈。去年2月時，黃男深夜開車自撞自助洗衣店內，好在店內當時沒有人，警方發現車內有改造槍枝、子彈。

法院審理時，黃男供稱，他開車撞上自助洗衣店後待在車旁沒有離開，是主動跟警方說他持有手槍。但黃男在警詢時供稱，他自撞自助洗衣店後逃離現場，因為當時手上有放手槍等語。

法院函詢枋寮警分局，警方表示，將黃男帶回事故現場期間，黃男隻字未提持有手槍及子彈的事實，全案是警方將黃男帶回事故現場時，警方才在副駕駛座發現槍枝。另外也提到，警方當時執行專案勤務返隊時，在分局前下車即聽到碰撞聲，後來看見離分局約100公尺處洗衣店對面有一輛車再次退後衝撞倒路旁花盆，隨後看見男子下車逃跑。

警方看到肇事車上副駕駛座有一把槍，欲會同黃男搜索該車，黃男當時不願意，發生言語衝突。警方對黃男好言相告，並問車上槍枝是制式，還是改造槍枝，還是玩具槍，黃男向警方說，該槍是改造槍枝，未告知有子彈。