快訊

「綠營唯一」挺反廢死 王世堅成萬藍叢中一點綠…卻遭嗆：你回去講啊

台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

男自撞洗衣店 警發現車內有改造槍 法院判7年4月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣46歲黃男深夜開車突自撞警察局旁自助洗衣店，剛好偵查隊員警執勤完回警局，聽到路邊巨響，黃男徒步逃竄，仍被警方制伏，警方在車內發現一把上膛改造手槍。屏東地院審理，黃男違反槍砲彈藥刀械管制條例，判處有期徒刑7年4月，併科罰金6萬元。可上訴。

全案發生在去年2月12日晚間10點多，黃男開車自撞自助洗衣店，洗衣店旁距離枋寮分局約一百公尺，當時偵查隊員警剛執勤要回分局時，聽到路旁巨響，黃男看到警方後徒步逃走，警方在車上發現改造槍枝

判決指出，黃姓男子在2022年7到8月期間，枋寮鄉內臨海的橋梁下，經綽號「阿猴」有人提議，與阿猴一同非法製造非制式手槍，當場將模型手槍交由「阿猴」換上已貫通的槍管，製作成非制式手槍，並向阿猴買子彈。去年2月時，黃男深夜開車自撞自助洗衣店內，好在店內當時沒有人，警方發現車內有改造槍枝、子彈。

法院審理時，黃男供稱，他開車撞上自助洗衣店後待在車旁沒有離開，是主動跟警方說他持有手槍。但黃男在警詢時供稱，他自撞自助洗衣店後逃離現場，因為當時手上有放手槍等語。

法院函詢枋寮警分局，警方表示，將黃男帶回事故現場期間，黃男隻字未提持有手槍及子彈的事實，全案是警方將黃男帶回事故現場時，警方才在副駕駛座發現槍枝。另外也提到，警方當時執行專案勤務返隊時，在分局前下車即聽到碰撞聲，後來看見離分局約100公尺處洗衣店對面有一輛車再次退後衝撞倒路旁花盆，隨後看見男子下車逃跑。

警方看到肇事車上副駕駛座有一把槍，欲會同黃男搜索該車，黃男當時不願意，發生言語衝突。警方對黃男好言相告，並問車上槍枝是制式，還是改造槍枝，還是玩具槍，黃男向警方說，該槍是改造槍枝，未告知有子彈。

法院審理後認為，黃男自陳因喜歡槍枝，漠視其犯行可能對於他人的身體、生命構成威脅，及對社會治安、社會秩序造成潛在危險與不安，考量偵審過程中始終坦承犯行，犯後態度良好，判黃男違反槍砲彈藥刀械管制條例，共同犯非法製造非制式手槍，處有期徒刑7年4月，併科罰金6萬元。可上訴。

黃姓男子開車撞上路旁自助洗衣店，警方在車上發現改造槍枝。記者劉星君／翻攝
黃姓男子開車撞上路旁自助洗衣店，警方在車上發現改造槍枝。記者劉星君／翻攝
黃姓男子開車撞上路旁自助洗衣店，警方在車上發現改造槍枝。記者劉星君／翻攝
黃姓男子開車撞上路旁自助洗衣店，警方在車上發現改造槍枝。記者劉星君／翻攝
警方聽聞巨響上前查看，黃男還一度徒步逃走，當場被警方制伏，並在車內發現一把改造手槍、子彈。記者劉星君／翻攝
警方聽聞巨響上前查看，黃男還一度徒步逃走，當場被警方制伏，並在車內發現一把改造手槍、子彈。記者劉星君／翻攝
黃姓男子開車撞上路旁自助洗衣店，警方在車上發現改造槍枝。記者劉星君／翻攝
黃姓男子開車撞上路旁自助洗衣店，警方在車上發現改造槍枝。記者劉星君／翻攝

屏東縣 槍枝 自撞

延伸閱讀

高雄男教師上課帶槍恐嚇女老師 「卡彈」讓她逃離死神

北市通緝犯遭警搜出槍彈 他落網稱：10多年前當兵偷的

台中男KTV撿到槍被警違法搜索意外破獲 有證據力判5年

太扯！陸軍新兵偷撿子彈竟在廁所試槍 軍方說話了

相關新聞

顏寬恒涉貪一審判8年4月 今出庭喊冤：無法接受苛責

立委顏寬恒涉詐領助理費、竊占國土案，今年7月一審審結，判顏8年4月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天首開準備程序庭，顏等5...

莊瑞雄被爆曾玩球版「賭到要死」 北檢分他字案列賭博罪被告

民進黨立委莊瑞雄遭質疑曾玩過球版「賭到要死」，媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，昨天至台北地檢署按鈴告，希望比較...

男嬰趴睡死亡疑遭虐 父母淚駁施暴檢辯交鋒明年宣判

新北市前年有4月大男嬰趴睡死亡，被意外發現全身有舊傷、顱骨骨折，父母被依家暴傷害致死罪嫌送辦起訴，士林地院今開庭審理，被...

男自撞洗衣店 警發現車內有改造槍 法院判7年4月

屏東縣46歲黃男深夜開車突自撞警察局旁自助洗衣店，剛好偵查隊員警執勤完回警局，聽到路邊巨響，黃男徒步逃竄，仍被警方制伏，...

帝寶劉媽媽御用律師黃坤鍵 被控操縱星寶國際股價獲不起訴

帝寶劉媽媽御用律師、上櫃公司星寶國際（改名上亞科技）董座黃坤鍵，2022年間被控涉嫌炒作星寶公司股票，台北地檢署日前偵結...

竹東男子鬧輕生還咬消防員 被告妨害公務傷害判刑4月

新竹縣竹東鎮一名周姓男子，2022年4月某晚在大馬路上鬧輕生，險些被路過車輛輾過，警消獲報到場救護周男，沒想到周男不願配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。