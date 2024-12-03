顏寬恒涉貪一審判8年4月 今出庭喊冤：無法接受苛責
立委顏寬恒涉詐領助理費、竊占國土案，今年7月一審審結，判顏8年4月徒刑，全案上訴台中高分院後，今天首開準備程序庭，顏等5名被告與檢方都有提出上訴。顏辯稱，土地買賣與聘用助理都是事實，沒有犯行，一審判決「無法接受這樣的判決與苛責」。
顏寬恒辯稱，此案土地是真實買賣，沒有偽造文書，另外檢方指控詐領助理費，涉嫌貪汙，他也不認有犯行，他在擔任立委期間，聘請林進福擔任助理工作，林實際上有執行職務，所有薪資都進入助理帳戶，由助理自行管理財務，沒有不法所得，此案沒有犯罪行為、過程，卻被用貪汙起訴、判刑，「無法接受這樣的判決與苛責」。
顏寬恒律師羅閎逸說，此案土地買賣是真實，不能說成交價金低，而且有借貸，就認為是假買賣，該筆房產對顏寬恒造成很大打擊，所以下定決心要賣掉，過程因此案貸款出問題，無法支付，所以才向顏借款，顏迫不得已才答應，借款的林進福也已清償款項，將另提證據，被認定是假買賣是非常冤枉。
律師也說，詐領助理費部分，一審已認定，顏聘請林進福當助理是事實，林有從事助理工作，不是人頭助理，領取薪資進入林個人帳戶，沒有一毛進到顏的口袋，原審認定林沒有擔任立法院國會助理的真意，屬於原審法院推測，無任何證據。
另外，林進福配偶黃玉萍一相情願製作「顏董代收代付總表」，顏不知情，也從未對過帳，不能藉此認定，顏沒有雇用林進福擔任立院助理，而認定他有詐取助理費的罪嫌。
國民黨立委顏寬恒2021年補選時，其沙鹿豪宅被檢舉竊占國有地，檢調又追出他以假買賣脫手房地挽救選情，立委任內，以建設公司負責人林進福當人頭助理，詐領108萬元公款，一審在今年7月審結，認定顏詐領公款、假買賣，依貪汙、偽造文書判8年4月，但被訴竊占僅「違規使用」判無罪。
同案顏的妻子陳麗凌被訴偽造文書判無罪；林進福，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪、偽造文書罪，各判7年8月、6月得易科罰金，褫奪公權2年，被訴竊占判無罪。張姓女設計師，依偽造文書罪判4月，得易科罰金。顏的弟弟顏仁賢依竊占罪判6月，得易科罰金。
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