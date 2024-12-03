涉三角戀持刀殺人 男子判賠逾805萬元

高姓男子、潘姓男子因分別與廖姓女子交往而起口角，高男持刀殺死潘男，刑事部分二審判處無期徒刑，潘男母親另提起刑事附帶民事訴訟。士院判決高男應賠償805萬餘元，可上訴。

全案起於，高男與廖女為前任男女朋友，潘男與廖女為現任男女朋友；民國112年3月21日深夜，高男帶著摺疊刀到廖女與潘男的台北市內湖區住處，3人爆發爭執。

潘男先持刀劃傷高男臉部，高男隨即持摺疊刀多次揮砍潘男頭部、頸部、手部，潘男因失血過多倒臥在地，送醫後傷重不治。

刑事部分，一審士林地方法院國民法官庭依殺人罪判處高男無期徒刑。案經上訴，二審台灣高等法院仍維持原判。

潘男母親對高男另提起刑事附帶民事訴訟，向高男求償醫療費、喪葬費及扶養費及精神慰撫金等項目。

一審士林地方法院指出，高男於審理時允諾潘母所求償的全數金額，因此日前判決高男應賠償家屬共計新台幣805萬9208元，可上訴。