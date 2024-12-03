快訊

杜魯多憂「25％關稅毀掉加國經濟」 川普酸：不然來當第51州？

義大利番茄卻是中國原料？BBC調查的可疑「血番茄」產品

「電腦王阿達」涉教看盜版影視侵權遭送辦 本人吐心聲：太誇張

涉三角戀持刀殺人 男子判賠逾805萬元

中央社／ 台北3日電

高姓男子、潘姓男子因分別與廖姓女子交往而起口角，高男持刀殺死潘男，刑事部分二審判處無期徒刑，潘男母親另提起刑事附帶民事訴訟。士院判決高男應賠償805萬餘元，可上訴。

全案起於，高男與廖女為前任男女朋友，潘男與廖女為現任男女朋友；民國112年3月21日深夜，高男帶著摺疊刀到廖女與潘男的台北市內湖區住處，3人爆發爭執。

潘男先持刀劃傷高男臉部，高男隨即持摺疊刀多次揮砍潘男頭部、頸部、手部，潘男因失血過多倒臥在地，送醫後傷重不治。

刑事部分，一審士林地方法院國民法官庭依殺人罪判處高男無期徒刑。案經上訴，二審台灣高等法院仍維持原判。

潘男母親對高男另提起刑事附帶民事訴訟，向高男求償醫療費、喪葬費及扶養費及精神慰撫金等項目。

一審士林地方法院指出，高男於審理時允諾潘母所求償的全數金額，因此日前判決高男應賠償家屬共計新台幣805萬9208元，可上訴。

朋友 母親 民事訴訟

延伸閱讀

殺妻凶嫌五度判死後無期徒刑定讞 律師：被害人痛苦被漠視

藝人康凱犯傷害罪判2月、恐嚇處拘役50日 上訴遭駁定讞

【即時短評】死刑改判無期徒刑一再上演 多少被害家屬遭司法凌遲

尪染小三多年鬧出人命！離婚後正宮才知兩人小孩已7歲 怒告判賠出爐

相關新聞

莊瑞雄被爆曾玩球版「賭到要死」 北檢分他字案列賭博罪被告

民進黨立委莊瑞雄遭質疑曾玩過球版「賭到要死」，媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，昨天至台北地檢署按鈴告，希望比較...

殺妻凶嫌五度判死後無期徒刑定讞 律師：被害人痛苦被漠視

師鐸獎陳姓女教師遭殺害今滿10周年，也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，凶嫌逆轉逃死的首例，陳女丈夫張介能與凶嫌纏鬥10年，最...

帝寶劉媽媽御用律師黃坤鍵 被控操縱星寶國際股價獲不起訴

帝寶劉媽媽御用律師、上櫃公司星寶國際（改名上亞科技）董座黃坤鍵，2022年間被控涉嫌炒作星寶公司股票，台北地檢署日前偵結...

竹東男子鬧輕生還咬消防員 被告妨害公務傷害判刑4月

新竹縣竹東鎮一名周姓男子，2022年4月某晚在大馬路上鬧輕生，險些被路過車輛輾過，警消獲報到場救護周男，沒想到周男不願配...

藝人康凱犯傷害罪判2月、恐嚇處拘役50日 上訴遭駁定讞

資深藝人、中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）被控與工會員工因交接起衝突，出手毆打並出言恐嚇對方，涉傷害、恐嚇罪，台...

侵占郵票13年賣集郵社賺131萬 桃園觀音區公所員工慘了

桃園市觀音區公所一名許姓約僱人員，負責國民年金與機場回饋金等業務，卻被查出自2013年12月起至2021年8月間，近13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。