帝寶劉媽媽御用律師黃坤鍵 被控操縱星寶國際股價獲不起訴

帝寶劉媽媽御用律師、上櫃公司星寶國際（改名上亞科技）董座黃坤鍵，2022年間被控涉嫌炒作星寶公司股票，台北地檢署日前偵結，認定黃未參與任何不法行為，且操縱股價罪嫌不足，給予不起訴處分。

調查局2022年7月搜索調查，黃坤鍵涉2018年與其餘被告勾結炒手，透過營業員以人頭戶下單，以高買低賣等沖洗式炒作手法，製造股票交易熱絡假象，炒高自家公司股票，1個月內將股價由40多元炒高至50多元，涉嫌違反證券交易法操縱股價罪。

黃坤鍵自承幼時家境不佳，媽媽是幫傭、爸爸是計程車司機，窮到連畢業旅行的旅費都湊不出來，他為了營生早年在菜市場賣過雞，也在工地扛過水泥，靠著自身努力考上台大，畢業後一邊當律師一邊在補習班教書，在補教界以「呂仲」的名號教授民事訴訟，他靠著身兼數職累積第一桶金。

他任教時為避免被刁鑽的房仲學生考倒，充實房屋交易實務案例，成為帝寶劉媽媽唯一信任的御用律師，也翻身成身價上億的富豪，年僅30多歲就在台北、台中擁有不少店面和房產；並以律師身分入主上市櫃公司，一度成為財經雜誌封面人物。