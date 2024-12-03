竹東男子鬧輕生還咬消防員 被告妨害公務傷害判刑4月
新竹縣竹東鎮一名周姓男子，2022年4月某晚在大馬路上鬧輕生，險些被路過車輛輾過，警消獲報到場救護周男，沒想到周男不願配合，竟還咬消防員的手臂，消防員還沒救到人就先掛彩送醫，周男因此涉犯妨害公務、傷害等罪，遭判刑4個月有期徒刑，全案仍可上訴。
判決書指出，周姓男子事發當晚在竹東鎮中興路上試圖闖越道路、鬧輕生，二重消防分隊獲報派遣消防員到場實施救護，周男看見穿著消防服的消防員，明知消防員在執行救護公務，周男卻抗拒消防員救護，當場張口咬消防員的右上臂，導致消防員右手臂撕裂傷。
不過周男辯稱他沒有傷害消防員，更向檢察官表示「我被壓在地上，我是被傷害的」，認為事發當下他才是被消防員傷害的人，否認有妨害公務、傷害消防員，不過受傷的消防員也以國軍桃園總醫院新竹分院診斷書為證，證明受傷情況。
法官認為，周男未能尊重依法執行職務的消防員，竟抗拒救護並咬傷消防員手臂，公然挑戰公權力、藐視國家法秩序，且對公務員依法執行職務的威信、尊嚴造成相當程度的負面影響，顯然欠缺法治意識，但周男雖事後雖表示有和解意願，可是卻未能與消防員達成和解賠償，再考量周男2次通緝，犯罪後態度難認良好，因此依傷害判處4個月有期徒刑。
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