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莊瑞雄被爆曾玩球版「賭到要死」 北檢分他字案列賭博罪被告

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨立委莊瑞雄遭質疑曾玩過球版「賭到要死」，媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，昨天至台北地檢署按鈴告，希望比較「館長」陳之漢標準迅速偵辦。北檢今火速分他字案，莊瑞雄列為賭博罪被告，不排除傳喚莊到案說明。

中華隊在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，網紅「館長」陳之漢因在直播自爆曾經「做球版」，遭台北市議員簡舒培、陳賢蔚按鈴告發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例，台北地檢署分他字案，館長被列為賭博等罪被告，而莊瑞雄是第二位因球版，遭北檢分他字案、列為賭博罪被告。

莊瑞雄遭質疑日前在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」、「總統大選我們也是賭到要死」。毛嘉慶、練鴻慶至北檢按鈴申告，莊瑞雄身為2020大選，蔡英文競選連任辦公室的「副總幹事兼發言人」，可接觸選舉內部資訊，選前所謂的封關民調時，有內參民調，這是大家都知道的事情，卻對該次大選「賭到要死」，這種人還能當台灣職籃新的大聯盟的會長，相信北檢會給我們一個公道。

毛嘉慶、練鴻慶指出，希望北檢比照「館長」陳之漢標準迅速偵辦，好好偵辦辦給全國人民看，知道北檢是中立的，不會只辦在野不辦執政黨。毛嘉慶強調，給全國人民一個交代，不能裝聾作啞，也希望莊瑞雄知所進退，到北檢說明案情，並辭去民進黨的立委席次。

媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，至北檢告發民進黨立委莊瑞雄涉犯刑法賭博罪。記者蕭雅娟／攝影
媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，至北檢告發民進黨立委莊瑞雄涉犯刑法賭博罪。記者蕭雅娟／攝影
民進黨立委莊瑞雄不滿遭指自曝「玩球版」，要民眾黨道歉。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，黨團根據立法院公報提出質疑，完全沒有斷章取義。圖／取自立法院隨選視訊
民進黨立委莊瑞雄不滿遭指自曝「玩球版」，要民眾黨道歉。民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，黨團根據立法院公報提出質疑，完全沒有斷章取義。圖／取自立法院隨選視訊

莊瑞雄 賭博 館長

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