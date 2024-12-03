莊瑞雄被爆曾玩球版「賭到要死」 北檢分他字案列賭博罪被告

民進黨立委莊瑞雄遭質疑曾玩過球版「賭到要死」，媒體人毛嘉慶與台灣新故鄉智庫研究員練鴻慶，昨天至台北地檢署按鈴告，希望比較「館長」陳之漢標準迅速偵辦。北檢今火速分他字案，莊瑞雄列為賭博罪被告，不排除傳喚莊到案說明。

中華隊在世界棒球12強賽奪冠舉國歡騰，網紅「館長」陳之漢因在直播自爆曾經「做球版」，遭台北市議員簡舒培、陳賢蔚按鈴告發館長涉賭博、詐欺、組織犯罪防制條例，台北地檢署分他字案，館長被列為賭博等罪被告，而莊瑞雄是第二位因球版，遭北檢分他字案、列為賭博罪被告。

莊瑞雄遭質疑日前在立法院會質詢時自爆「我多少也有在玩球版」、「總統大選我們也是賭到要死」。毛嘉慶、練鴻慶至北檢按鈴申告，莊瑞雄身為2020大選，蔡英文競選連任辦公室的「副總幹事兼發言人」，可接觸選舉內部資訊，選前所謂的封關民調時，有內參民調，這是大家都知道的事情，卻對該次大選「賭到要死」，這種人還能當台灣職籃新的大聯盟的會長，相信北檢會給我們一個公道。