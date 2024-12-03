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殺妻凶嫌五度判死後無期徒刑定讞 律師：被害人痛苦被漠視
師鐸獎陳姓女教師遭殺害今滿10周年，也是憲法法庭死刑釋憲案出爐後，凶嫌逆轉逃死的首例，陳女丈夫張介能與凶嫌纏鬥10年，最終結果仍與他判死期望不同，他曾痛批司法漠視被害人家屬心聲，委任律師也直言，被害人心聲應列入判決考量。
張的涂姓委任律師參與更四審審判，庭審期間，感受到被害人家屬痛苦難鳴，「有時候都不曉得如何安慰當事人」，台灣目前基本走向實質廢死，但現在審判程序，關注於被告人權保護，對於被害人或家屬，卻鮮少關注。
他說，大法官的憲法判決呼應最高法院及司法院的態度，陳女的凶嫌劉志明最後判無期徒刑定讞，但無期徒刑的執行機制是否健全，應該好好檢討，否則未來若假釋出監，對被害人無非又是一道傷害。
張介能為了幫妻子伸張正義，從劉志明起訴後，幾乎每次開庭都到場，後由犯保協會協助聘任律師，從一審走到更四審，雖然劉志明五度判死，但今年5月更四審仍讓他逃過死刑。
涂律師說，劉志明案後來爭點在於有無搶劫2000元，這件案子這麼慘烈，最終只因兩千元改判，他們想要申請評議意見閱覽，因不是案件當事人，也無從得知判決評議結果，只能請求二審檢察官協助，可見被害人權益有多薄弱。
涂律師說，法庭上被害人往往只能針對是否原諒被告有陳述機會，那如果沒有原諒呢?被害人的痛苦指數如何量化?現在只有抽象的條文，卻未有明確體系提供參考，他的當事人家庭毀了，法院有沒有審酌傷害程度？對於被害人的權益如何保障，還有很多待討論。
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