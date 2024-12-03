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藝人康凱犯傷害罪判2月、恐嚇處拘役50日 上訴遭駁定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

資深藝人、中華演藝總工會前理事長康凱（本名陳桓浩）被控與工會員工因交接起衝突，出手毆打並出言恐嚇對方，涉傷害、恐嚇罪，台北地院審理，依傷害罪判他有期徒刑2月、依恐嚇罪判他拘役50日，得易科罰金。康凱上訴，台灣高等法院今駁回定讞。

本名陳桓浩的康凱今年78歲，檢方指控，康凱2023年9月15日離開工會時帶走有證書字樣的物品進行交接，但被員工阻止，康凱出手掐對方脖子導致員工受頭部、身體多處挫傷，事後，康凱再對員工稱「我找人去弄你，我非常簡單」。

檢察官指控，2023年10月16日，康凱又以LINE向被害人恫稱「你還要幹下去的，我找你很簡單，你懂嗎，我找人去弄你我非常簡單」，員工提告，檢方偵辦依傷害、恐嚇罪起訴他。

對於被控傷害、恐嚇罪，康凱辯稱，他沒有動手毆打對方，還表示離開工會拿走自己的東西並沒有犯錯，而對員工說的話也只是氣話而已。

一審判決後，康凱不服，提上訴。高院依相關證人證述和事證，認定康凱確實有出手施暴，犯刑法傷害罪；而他透過LINE與被害人通話時又使人心生畏懼，犯恐嚇危害安全罪。

康凱質疑被害人沒有馬上提告，又否認對方有受傷，但高院認為沒有馬上提告的原因很多，不能因為這樣就認為被害人沒有受到傷害，康凱上訴反覆爭執法官的判決論述、任意指摘一審量刑過重，上訴無理，因此駁回。

藝人康凱。圖／聯合報系資料照
藝人康凱。圖／聯合報系資料照

傷害罪 台灣高等法院 恐嚇 提告

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