侵占郵票13年賣集郵社賺131萬 桃園觀音區公所員工慘了
桃園市觀音區公所一名許姓約僱人員，負責國民年金與機場回饋金等業務，卻被查出自2013年12月起至2021年8月間，近13年涉嫌侵占保管的郵票，再以8.5折至9折價格賣給不知情集郵社，不法獲利逾131萬元。許男被逮後坦承犯行並歸還侵占款項，檢方依貪汙治罪條例偵結起訴，建請法院量處適當刑期。
檢方調查，許男為桃園市觀音區公所社會課約僱人員，負責國民年金及機場回饋金等業務，是依法令服務於地方自治團體所屬機關，而具有法定職務權限的公務員。
許男因公務需郵寄國民年金、機場回饋金噪音補助居民醫療保健費、物資發放等相關宣導單、通知單及民眾回郵信封，自民國2013年12月26日起，經由向觀音區公所請款購買郵票，因公務保管郵票機會，意圖為自己不法所有，於2013年12日起至2021年8月4日止，將其保管郵票侵占入己，並以郵票面額8.5折至9折價格，賣給不知情的集郵社負責人29次，共獲得新台幣131萬7399元不法利益。
案經法務部廉政署調查後移送桃園地檢署偵辦。許男坦承犯行，並於偵查中自白與繳還不法所得完畢，檢方認為被告所為觸犯貪污治罪條例之侵占公有財物罪嫌，依貪汙治罪條例之侵占公有財物罪嫌偵結起訴，許男犯後態度良好，建請法院依法量處適當之刑。
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