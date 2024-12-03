台南雞場老闆因勞資糾紛打死員工、持棍戳眼棄屍 今審理當庭掩面哭泣

台南林姓養雞場老闆與謝姓男員工有勞資糾紛，今年2月7日、8日謝到雞場外燃放鞭炮，林持木棍查看，與謝發生衝突，持棍揮打謝及推倒在地後，持棍戳眼還插入口內，致謝重傷無法抵抗，並拖至頂店橋推落橋下死亡，國民法庭今開庭審理，林聽聞女員工提及他與謝糾紛，掩面哭泣。

檢方起訴，林養雞場老闆與謝前員工有薪資糾紛。謝2月7日、8日至雞場外燃放鞭炮，林8日聽聞鞭炮聲響後，持兩支木棍出來查看，並與謝發生衝突，林持木棍揮打謝，將謝推倒在地後，以木棍戳謝眼睛，並將木棍插入謝口內加以旋轉，至謝重傷無法抵抗後，將謝拖拉至頂店橋，從紐澤西護欄旁缺口將其推落高5公尺多橋下，謝因頭頸部外傷、顱底右眼眶骨及甲狀軟骨骨折、鼻根至下巴及左右臉頰皮膚缺損而死亡。

案發後，謝家屬向警方通報失蹤協尋，直至2月16日當天在橋下尋獲屍體，19日林帶2名律師投案，並查獲凶器木棒。林訊後被依涉殺人罪嫌移送台南地檢署聲押獲准迄今。

台南地院國民法庭開庭審理，上午傳死者女兒及養雞場女員工作證。謝女說，聽警方說，案發後，林假意拿15萬元補償父親薪資糾紛。律師詢問她是否看過簡訊、雙方切結書，她表示，爸爸簡訊：「我從沒偷過你的蛋，每次都有錢給你…」，已說明一切，她強調「我爸爸不是這樣的人」。

謝女表示，雙方切結內容「頻繁私自販賣牧場財產（雞蛋）…損害金額10倍賠償」，這不是爸爸的字跡。她表示，2月8日清晨仍在睡夢瞇著眼，爸爸出門前跟她「幫我儲值（預付卡手機）」，這是最後一次看到爸爸。她說，2月9日通報失蹤協尋，未料，「還沒檢舉他（林），爸爸就被他殺死了」。

另林姓女員工提及謝上班時，專挑漂亮又大顆雞蛋，幫外面的人買蛋，她說，謝事前都未告知，事後才向老闆講。她也說，謝二次離職，抱怨薪水太低，要去勞工局檢舉，而老闆為此去年調薪三次，改採實薪制，因對方調薪，她也跟調薪。